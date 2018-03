Perú vs. Croacia EN VIVO ONLINE: hora, canal, alineaciones y cómo ver amistoso en Miami [Guía TV]

Perú y Croacia se enfrentarán este viernes 23 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana; EN VIVO ONLINE América Televisión y Movistar Deportes) en partido amistoso con miras al Mundial de Rusia 2018 a jugarse en el estadio Hard Rock de Miami. Minuto a minuto en directo.

Jefferson Farfán (Perú) y Luka Modric (Croacia) tendrán un partidazo en este amistoso por el Mundial de Rusia 2018. Foto: Líbero.pe / INTERNET/Medios

Perú y Croacia se podrán a prueba por primera vez en su historia futbolística este viernes 23 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana EN VIVO ONLINE América TV y Movistar Deportes) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida. El partido amistoso por fecha FIFA servirá para que ambos lleguen con el máximo nivel y, asimismo, prueben jugadores -que entrarán sus convocatorias finales- a pocos meses de disputarse el Mundial de Rusia 2018.

A la espera de la vuelta del capitán Paolo Guerrero (3 de mayo), Perú regresa a las canchas con la motivación de disputar el Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia. El entrenador Ricardo Gareca ha elegido a la poderosa de Croacia, de Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Rakitic y Mateo Kovacic, como primer sparring.

Para este partidos, tal vez el mejor de la gira, Perú apostará por la experiencia de Jefferson Farfán, actual goleador del Lokomotiv ruso con 12 tantos, quien tendrá misión de reemplazar a Paolo Guerrero en el ataque frente a Croacia.

Christian Cueva y André Carrillo acompañarán a Jefferson Farfán en la delantera de Perú. A Ricardo Gareca le agrada el gran optimismo que hay por los jugadores de la Blanquirroja y el buen recibimiento que han tenido Cristian Benavente, Roberto Siucho y Alejandro Duarte, las sorpresas de esta convocatoria.

Alberto Rodríguez, baja en Perú

El central peruano Alberto Rodríguez sufrió una "distensión grado 1 de gemelo externo izquierdo" y no será considerado por Ricardo Gareca para el amistoso de esta noche ante Croacia. El experimentado defensor, de 33 años, llegó este año al Junior procedente del Universitario de Deportes.

Ha jugado más de 70 partidos con la selección peruana y también ha defendido las casacas del Sporting Cristal y Melgar, así como las de los portugueses Sporting Braga, Sporting de Lisboa y Rio Ave.

Se espera que ambos jugadores vuelvan para el choque del martes 27 de marzo ante Islandia.

Paolo Hurtado ofreció una entrevista al diario AS de España donde habla de los rivales de Perú en el Mundial de Rusia 2018.

"Es muy duro. Todas las selecciones que están en el Mundial son porque tienen mucho nivel. Ninguna va a regalar nada. Perú tiene muchas chances de clasificarse... Uno tiene que pensar partido a partido pero creo que podemos hacerlo bien por todo lo que hemos demostrado. Vamos a poder conseguir el objetivo si nos centramos en hacerlo bien e ir paso a paso".

Perú se encuentra en el grupo C del Mundial de Rusia 2018 con Dinamarca (16 de junio), Francia (21 de junio) y Australia (26 de junio).

Croacia solo ganó una vez a equipos de Sudamérica

Perú debe mantener la racha de 5 victorias (y 3 empates) de países sudamericanos que enfrentaron a Croacia, que apenas ganó un amistoso (3-2) a la Argentina de Lionel Messi y Carlos Tévez.

Zlatko Dalić, entrenador de Croacia, eligió a Perú como 'sparring' porque observa características similares al juego que ofrece la actual Argentina de Jorge Sampaoli. Como se recuerda, los europeos se encuentran en el grupo D junto a la 'Albiceleste', Nigeria e Islandia.

Por esta razón, Croacia convocó a sus mejores figuras que destacan en el fútbol europeo: Mario Mandzukic (Juventus), Luka Modric y Mateo Kovacic (del Real Madrid), Ivan Perisic (Inter de Milán) e Ivan Rakitic (Barcelona), este último jugó a lado del peruano Jefferson Farfán cuando ambos pertenecieron al Schalke 04 de la Bundesliga.

Posible once de Perú

Con las bajas de Pedro Gallese, Alberto Rodríguez y Raúl Ruidíaz, Ricardo Gareca pondrá estos once jugadores en la formación de Perú: Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva, André Carrillo y Jefferson Farfán.

Guía TV - Perú vs. Croacia

América TV: Canal 4 / Canal 704 HD

Movistar Deportes: Canal 3 / Canal 703

En Estados Unidos el partido se puede ver por PPV.

Ver Perú vs. Croacia en Estados Unidos por PPV

Integrated Sports realizará la transmisión en vivo del Perú - Croacia por pay per view, a través de iN demand, Vubiquity, DISH y DirecTV, para los Estados Unidos, con el precio de $ 24.95. El servicio también se ofrecerá para el Perú - Islandia, del martes 27.

Además, ambos partidos estarán disponibles a través de la web o dispositivos móviles en www.payperviewliveevents.com.

Canales - Perú vs. Croacia

Perú: América TV y Movistar Deportes.

Argentina: TyC Sports Play. Brasil: SporTV

Canadá: fuboTV Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Bosnia-Herzegovina: HRT 2.

Croacia: HRT 2.

Francia: beIN Sports 2.

Rusia: Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн.

Montenegro: Arena Sport 3 Serbia, y HRT 2.

Serbia: Arena Sport 3 Serbia y HRT 2.

Eslovenia: HRT 2.

Australia: SBS Live, SBS

Bangladésh: SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Bután: SONY TEN 2 HD

Bosnia-Herzegovina: HRT 2

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Nepal: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD

Pakistán: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD.

India: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD

Israel: Sport 2.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas del Perú vs. Croacia?

Timberazo: Perú (4.64) | Empate (3.18) | Croacia (1.80)

Betsson: Perú (4.75) | Empate (3.25) | Croacia (1.82)

Más opciones en Timberazo

Total de goles Perú: Más (1.5): 4.60

Total de goles Croacia:Menos (0.5): 3.25

¿Ambos equipos anotarán?: Sí (2.25) ; No (1.55) Goles en ambas mitades: Sí (2.15) ; No (1.62) Perú gana sin recibir goles: Sí (5.85) ; No (1.10)

Descanso/Final

Perú/Perú: 5.65 Perú/Empate: 12.00 Empate/Perú: 6.94 Croacia/Perú: 42.00

Marcador correcto

Perú 1-0 Croacia: 8.51 Perú 2-1 Croacia: 15.00 Perú 2-0 Croacia: 69.00 Perú 4-0 Croacia: 201.00

Hora en vivo del Perú vs. Croacia

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Italia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Croacia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Rusia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Japón: 9.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Inglaterra: 0.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Honduras: 6.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Amistosos de Perú previos al Mundial de Rusia 2018

23/03: Perú vs. Croacia (Miami) - Hora: 7.00 p.m.

27/03: Perú vs. Islandia (New Jersey) - Hora: 7.00 p.m.

29/05: Perú vs. Escocia (Lima) - Hora por confirmar.

03/06: Perú vs. Arabia Saudita (Altach) - Hora por confirmar.

09/06: Perú vs. Suecia (Gotemburgo) - Hora: 1.30 p.m.

Alineaciones probables

Perú (4-3-3): Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Edison Flores; Christian Cueva, Paolo Hurtado, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Croacia (4-3-3): Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Vedran Corluka, Iván Strinic; Luka Modric, Iván Rakitic, Marcelo Brozovic; Mario Mandzukic, Iván Perisic y Nikola Kalinic.

Entrenador: Zlatko Dalić.

Convocatoria de Perú

Arqueros: José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal) y Alejandro Duarte (San Martín).

Defensas: Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodríguez (Junior), Aldo Corzo, Luis Advíncula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Miguel Trauco (Flamengo), Nilson Loyola (Melgar), Luis Abram (Velez Sarsfield) y Anderson Santamaria (Puebla).

Mediocampistas: Christian Cueva (Sao Paulo), Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos), Yoshimar Yotún (Orlando City), Sergio Peña (Granada), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes), Edison Flores (Aalborg), Andy Polo (Portland Timbers), Cristian Benavente (Sporting Charleroi) y Roberto Siucho (Universitario de Deportes).

Delanteros: André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia), Jefferson Farfán (Lokomotiv) y Beto Da Silva (Argentinos Juniors).

Estos son los convocados para jugar ante Croacia e Islandia. ¡Vamos Perú! #PreparadosParaTodo 🇵🇪 pic.twitter.com/7n31CaayUg — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 3 de marzo de 2018

Convocatoria de Croacia

Arqueros: Danijel Subasic (Mónaco), Lovre Kalinic (Gent de Bélgica) y Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb).

Defensas: Vedran Corluka (Lokomotiv de Moscú), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Josip Pivaric (Dinamo de Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Brujas de Bélgica), Marin Leovac (Rijeka) y Zoran Nizic (Hajduk).

Mediocampistas: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Marko Rog (Napoli), Marko Pjaca (Schalke 04), Mario Pasalic (Spartak de Moscú) y Filip Bradaric (Rijeka).

Delanteros: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter de Milán), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kamaric (Hoffenheim), Duje Cop (Standard de Lieja), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) e Ivan Santini (Caen de Francia).