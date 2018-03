Perú vs. Croacia: fecha, hora y ver canal EN VIVO PPV del amistoso por fecha FIFA

Perú y Croacia miden fuerzas el 23 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, antes del Mundial de Rusia 2018. En vivo por América TV y Movistar Deportes.

Jefferson Farfán (Perú) y Luka Modric (Croacia) se verán las caras en este partido amistoso previo al Mundial de Rusia 2018. Foto: AP

Perú y Croacia prometen ofrecer un gran espectáculo de fútbol y goles en el partido amistoso por fecha FIFA que sostendrán el próximo viernes 23 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO /Canales: América TV y Movistar Deportes) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos, en el primer partido de preparación con miras al Mundial de Rusia 2018.

Sin Paolo Guerrero, quién quedará libre de la suspensión de la FIFA a partir del 3 de mayo, Perú deberá comenzar con el objetivo "Mundial Rusia 2018" en el primer amistoso -de los cinco pactados- ante la difícil Croacia, donde estarán presentes las estrellas Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic e Ivan Perisic. Tal vez, será la prueba más importante de los dirigidos por Ricardo Gareca, ya que será un rival de la misma jerarquía de Francia, el más peligroso del Grupo D.

Para el choque ante Croacia e Islandia, Ricardo Gareca convocó a 26 jugadores en Perú destacándose la presencia de Cristian Benavente, quien la está rompiendo en el Sporting Charleroi, Alejandro Duarte y Roberto Siucho. La intención del 'Tigre' es probar a más elementos que, de tener un gran desenvolvimiento, podrían meterse en la lista definitiva (18 en total) que harán el viaje al Mundial de Rusia 2018.

Jefferson Farfán se reencontrará con Ivan Rakitic, quien fue su compañero en el Schalke 04 de la Bundesliga. Ambos defenderán las camisetas de Perú y Croacia respectivamente y protagonizarán uno de los duelo más importantes del amistoso.

La gira de amistosos confirmados en Perú son ante Croacia (23 de marzo), Islandia (27 de marzo), Escocia (29 de mayo), Arabia Saudita (3 de junio) y Suecia (9 de junio).

Perú debuta el 16 de junio en el grupo C del Mundial de Rusia 2018 contra Dinamarca. Después, el 21, enfrentará a Francia y, finalmente lo hará ante Australia, el 26.

Croacia integra el Grupo D junto Argentina, Nigeria e Islandia.

Guía TV - Perú vs. Croacia

América TV: Canal 4 / Canal 704 HD

Movistar Deportes: Canal 3 / Canal 703

En Estados Unidos el partido se puede ver por PPV.

Ver Perú vs. Croacia en Estados Unidos por PPV

Integrated Sports realizará la transmisión en vivo del Perú - Croacia por pay per view, a través de iN demand, Vubiquity, DISH y DirecTV, para los Estados Unidos, con el precio de $ 24.95. El servicio también se ofrecerá para el Perú - Islandia, del martes 27.

Además, ambos partidos estarán disponibles a través de la web o dispositivos móviles en www.payperviewliveevents.com.

Por la misma plataforma, ofrecerán el encuentro entre Perú e Islandia, el martes 27.

Canales - Perú vs. Croacia

Perú: América TV y Movistar Deportes.

Argentina: TyC Sports Play.

Bosnia-Herzegovina: HRT 2.

Croacia: HRT 2.

Francia: beIN Sports 2.

Montenegro: HRT 2.

Serbia: HRT 2.

Eslovenia: HRT 2.

Hora en vivo del Perú vs. Croacia

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Italia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Croacia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Rusia: 1.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Japón: 9.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Inglaterra: 0.00 a.m. (sábado 24 de marzo)

Honduras: 6.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Amistosos de Perú previos al Mundial de Rusia 2018

23/03: Perú vs. Croacia (Miami) - Hora: 7.00 p.m.

27/03: Perú vs. Islandia (New Jersey) - Hora: 7.00 p.m.

29/05: Perú vs. Escocia (Lima) - Hora por confirmar.

03/06: Perú vs. Arabia Saudita (Altach) - Hora por confirmar.

09/06: Perú vs. Suecia (Gotemburgo) - Hora: 1.30 p.m.

Convocatoria de Perú

Arqueros: José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal) y Alejandro Duarte (San Martín).

Defensas: Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodríguez (Junior), Aldo Corzo, Luis Advíncula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Miguel Trauco (Flamengo), Nilson Loyola (Melgar), Luis Abram (Velez Sarsfield) y Anderson Santamaria (Puebla).

Mediocampistas: Christian Cueva (Sao Paulo), Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos), Yoshimar Yotún (Orlando City), Sergio Peña (Granada), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes), Edison Flores (Aalborg), Andy Polo (Portland Timbers), Cristian Benavente (Sporting Charleroi) y Roberto Siucho (Universitario de Deportes).

Delanteros: André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia), Jefferson Farfán (Lokomotiv) y Beto Da Silva (Argentinos Juniors).

Estos son los convocados para jugar ante Croacia e Islandia. ¡Vamos Perú! #PreparadosParaTodo 🇵🇪 pic.twitter.com/7n31CaayUg — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 3 de marzo de 2018

Convocatoria de Croacia

Arqueros: Danijel Subasic (Mónaco), Lovre Kalinic (Gent de Bélgica) y Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb).

Defensas: Vedran Corluka (Lokomotiv de Moscú), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Josip Pivaric (Dinamo de Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Brujas de Bélgica), Marin Leovac (Rijeka) y Zoran Nizic (Hajduk).

Mediocampistas: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Marko Rog (Napoli), Marko Pjaca (Schalke 04), Mario Pasalic (Spartak de Moscú) y Filip Bradaric (Rijeka).

Delanteros: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter de Milán), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kamaric (Hoffenheim), Duje Cop (Standard de Lieja), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) e Ivan Santini (Caen de Francia).