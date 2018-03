Amistosos internacionales: fecha y hora de partidos por fecha FIFA

La fecha FIFA se jugará entre el 19 y 27 de Marzo con miras a Rusia 2018 y aquí te dejamos la programación de los amistosos internacionales.

La fecha FIFA servirá para que las selecciones se preparen con miras a Rusia 2018. (Foto: FIFA)

Con miras a Rusia 2018, las selecciones que estarán presentes en el Mundial se preparan con rivales de alto nivel para llegar bien a su debut. La Selección Peruana jugará el viernes 23 de Marzo ante Croacia en la ciudad de Miami y el martes 27 de Marzo en Nueva Jersey medirá fuerzas ante su similar de Islandia.

Los rivales de los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán duelos de alto voltaje. La Selección de Dinamarca jugará ante Panamá y Chile. Francia lo hará ante Colombia y, posteriormente, enfrentará al anfitrión: Rusia. Australia, por su parte, pondrá lo mejor que tiene ante Noruega y Colombia.

Entre otros duelos destacados tenemos al Rusia vs. Brasil. El equipo de Tité no podrá contar con su estrella Neymar, que está lesionado y tendrá que recuperarse muy rápido si quiere llegar con ritmo al Mundial. Alemania vs. España y Holanda vs. Inglaterra están entre los más destacados en duelos europeos del viernes 23 de Marzo. Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, irá con todo ante Italia y España.

PROGRAMACIÓN

JUEVES 22 DE MARZO

14:00 Dinamarca 1-0 Panamá

VIERNES 23 DE MARZO

Uruguay 2-0 República Checa

Rusia 0 - 3 Brasil

Noruega 4-1 Australia

Polonia 0 - 1 Nigeria

Portugal 2 - 1 Egipto

Alemania 1 - 1 España

Holanda 0 - 1 Inglaterra

Italia 0 - 2 Argentina

Francia 2 - 3 Colombia

Perú 2-0 Croacia

21:30 México vs. Islandia

SÁBADO 24 DE MARZO

12:00 Suecia vs Chile

LUNES 26 DE MARZO

13:30 Portugal vs Holanda

15:00 Curazao vs Bolivia

MARTES 27 DE MARZO

10:50 Rusia vs Francia

13:00 Dinamarca vs Chile

13:00 España vs Argentina

13:00 Hungría vs Escocia

13:00 Inglaterra vs Italia

13:45 Alemania vs Brasil

14:00 Australia vs Colombia

18:00 Estados Unidos vs Paraguay

19:00 Perú vs Islandia

21:00 México vs Croacia