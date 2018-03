Manchester City: Gabriel Jesús no aceptó la oferta de renovación del conjunto ciudadano

Gabriel Jesús llegó la temporada pasada al Manchester City y los ingleses quieren asegurarlo por largo tiempo.

Brasil derrotó a Alemania por 1-0 y Gabriel Jesús fue quien anotó el gol.

Gabriel Jesús, desde su aparición, ha dado qué hablar en el fútbol local e internacional. El delantero apareció en el Palmeiras y, luego de sus grandes actuaciones, llegó a la selección Brasileña. Jugar con el ‘Scratch’ terminó por ser su trampolín a Europa.

El Manchester City de Pep Guardiola le tomó ventaja a otros monstruos de Europa y se hizo con los servicios de Gabriel Jesús, quien tiene 20 años en la actualidad. Su primera temporada en el City fue muy productiva: Marcó 7 goles en 11 partidos. Gran media temporada para el brasileño.

Sin embargo, temporada actual no ha sido tan fructífera: Jugó 32 partidos y anotó 11 goles. Pero el problema no ha sido su nivel, sino las lesiones que no lo han dejado jugar con continuidad. En Manchester City saben que Gabriel Jesús es un crack en potencia y por ello ya planean una renovación a su contrato.

El contrato de Gabriel Jesús vence a mediados del 2022, pero el Manchester City quiere mejorarle el sueldo para evitar que otro equipo lo contrate. La idea de los ‘ciudadanos’ es renovar hasta junio de 2023 con sueldo de 75.000 euros a la semana.

Sin embargo, Gabriel Jesús no aceptó la oferta y recién se sentaría a conversar con el equipo luego de Rusia 2018. La prensa inglesa informa que el delantero espera terminar para ver si la cantidad económica va de la mano con los objetivos que consiga con el club.

EL DATO:

El Manchester City enfrentará al Liverpool por los cuartos de final de la Champions League (4 y 10 de abril).