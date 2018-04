AC Milan empató 0-0 con Inter que tuvo dos goles anulados para cada equipo por el VAR [RESUMEN]

AC Milan no pudo de local e igualó sin goles con Inter de Milan por el derbi italiano. El VAR fue el gran protagonista, anuló un gol a cada equipo.

¡Patidazo en el Giuseppe Meazza! A pesar que no hubo boles validados, porque el VAR se encargó de anular el gol de Mauro Icardi, Inter y AC Milan nos regalaron un gran encuentro que terminó dejando un empate 0-0 por la fecha 30 de la Serie A.

Sí bien Inter inició mejor los arranques de ambos tiempos, el AC Milan se acomodó mejor con el transcurrir de los minutos. Sin embargo, fue Mauro Icardi quien anotó el primero, pero minutos más tarde, el VAR lo anuló por posición adelantada.

El delantero argentino tuvo otra ocasión para anotar sobre los 55 minutos, pero increíblemente se falló solo y sin arquero. Y para cerrar la mala tarde de Mauro Icardi, en los minutos finales, nuevamente no pudo definir porque llegó tarde a la pelota.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TIEMPO

90+2' ¡OTRA VEZ ICARDI! El argentino llegó un poquito tarde y no alcanzó a empujar la pelota

83' Faltan 7 minutos más lo que adiciones el árbitro para el final del partido. No hay goles de momento

78' Donnarumma manda al tiro de esquina. Inter lo busca pero no encuentra el gol

71' Cambio en Inter. Entra Borja Valero en reemplazo del brasileño Rafinha

64' UFFFFF Enorme atajada de Donnarumma y lo complementa Romagnoli para evitar el primero del Inter

55' ¡¡NOOOOO¡¡ Mauro Icardi se falló el primero del Inter. El argentino estaba solo sin marca pero la mandó a un costado

54' El AC Milan apela a la contra para hacer daño al Inter. Por ahora, ambos equipos están fallando en la definición

51' Romagnoli arma una buena jugada, pero Cutrone no pudo definir ante la salida de Handanovic

47' Partido intenso en estos primeros minutos. Donnarumma se confió del remate de Candreva y casi se mete la pelota en su arco

PRIMER TIEMPO

45+2' FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL Giuseppe Meazza. El derbi della Madonnina está igualado sin goles

38' El árbitro lo anuló el GOL de Icardi tras asistencia del VAR por una supuesta posición adelantada

37' GOOOOOOOOOLL de Mauro Icardi y pone el primero

28' La tuvo Inter, pero Perisic sacó débil remate y Donnarumma no tuvo problemas para contener la pelota

27' Por ahora permanece igualado el marcador. Los ataques más claros lo ha tenido el AC Milan

25' Mauro Icardi se iba al ataque, pero el árbitro levantó el banderín por una posición adelantada

21' UFFFFFFFF!! Handanovic se mandó una tremenda atajada tras el remate de Calhanoglu. Milan estuvo cerca

20' Falta y tarjeta amarilla para Cancelo. Tiro libre peligroso para el Inter de Milan

18' Brozovic saco un disparo desde media distancia y su remate sale apenas desviado. Inter presiona en el campo del Milan, que apelará al contragolpe

The display from the Curva Sud fans today! ❤️⚫️

La coreografia della nostra Curva! 👏🏻#MilanInter pic.twitter.com/hsO4aBFKRb — AC Milan (@acmilan) 4 de abril de 2018

10' ¡Calidad pura! Miranda le saca la pelota a Cutrone y corta el ataque del Milan

6' Gagliardini intentó un pase en profundidad pero Antonio Candreva estaba en posición adelantada

02' Inter toma la iniciativa del partido, pero hay muchas imprecisiones en la definición

1' Ya se derbi italiano Giuseppe Meazza. Milan será local ante el Inter por la Serie A

AC Milan vs. Inter de Milan chocan por el Derbi italiano desde el Giuseppe Meazza

ALINEACIONES CONFIRMADAS

AC MILAN: Donnnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura, Suso, Cutrone, Calhanoglu

ENTRENADOR: Genaro Gattuso

A sneak peek inside our dressing room 👀

Are you ready for #MilanInter? 🔴⚫️

Il nostro spogliatoio aspetta solo i ragazzi ❤️⚫️

Siete carichi, rossoneri? 💪🏻#weareateam #weareacmilan pic.twitter.com/FhBhZ0jKhr — AC Milan (@acmilan) 4 de abril de 2018

INTER DE MILAN: Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi

ENTRENADOR: Spalletti

LA PREVIA

El AC Milan y el Inter de Milan se enfrentarán el miércoles en el derbi correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Serie A italiana (Primera División), que puede ser clave de cara a la lucha de los dos equipos por una plaza en la próxima Liga de Campeones.



El derbi de Milán que será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 por Líbero.pe, estaba inicialmente programado para el 4 de marzo, pero fue aplazado junto a otros seis partidos ligueros a causa de la trágica muerte por un repentino paro cardíaco a los 31 años del capitán del Fiorentina Davide Astori.



La muerte del defensa, 16 veces internacional italiano, sacudió al mundo del deporte transalpino y miles de personas acudieron al entierro celebrado en la basílica de Santa Croce de Florencia (centro) para dar el último saludo al futbolista.



Los únicos partidos que se disputaron en ese fin de semana fueron los del sábado, en los que el Spal ganó 1-0 al Bolonia, el Juventus derrotó 1-0 al Lazio, gracias a un gol en el último minuto del argentino Paulo Dybala mientras que el Roma venció 4-1 al Nápoles.



Los seis encuentros aplazados se jugarán entre mañana y el miércoles y tendrán como partido estrella el derbi entre el Milan del español Jesús Fernández Sáez "Suso", sexto clasificado, y el Inter del argentino Mauro Icardi, cuarto.



Se trata de un momento determinante para la temporada de estos dos equipos, clubes gloriosos que pelean para regresar a una Copa de Europa en la que el Milan no juega desde 2014 y en la que el Interfalta desde 2011.



El equipo "rossonero" interrumpió el sábado contra el Juventus una racha de cinco victorias consecutivas y se quedó a ocho puntos de distancia del Inter, lo que convierte el próximo derbi en una cita en la que es prohibido fallar.



Sin embargo, deberá superar a un Inter que se encuentra en forma en este momento y que encadenó dos brillantes victorias consecutivas, un 5-0 en el campo del Sampdoria y un 3-0 en casa contra el Hellas Verona con Icardi como absoluto protagonista.



El capitán "nerazzurro" marcó cuatro dianas en el estadio Marassi contra el Sampdoria y anotó un doblete a los veroneses, lo que le permitió colocarse a dos goles de distancia de Ciro Immobile, máximo artillero de la Serie A con 26 tantos.



Ya sabe cómo doblegar al Milan, ya que fue protagonista el encuentro de la primera vuelta con un contundente triplete, con gol decisivo en el último minuto, para darle al Inter un triunfo por 3-2. EFE

POSIBLES ALINEACIONES

AC MILAN: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Bonaventura, Montolivo, Kessie, Calhanoglu, Silva y Suso.

ENTRENADOR: Genaro Gattuso

INTER DE MILAN: Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Perisic, Rafinha, Candreva e Icardi.

ENTRENADOR: Spalletti

TRANSMITE ESPN 2 CANAL 506 MOVISTAR

Horarios del Milan - Inter

México - 10:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

Italia - 6:00 p.m.