El Real Madrid vuelve a buscar reemplazo para Keylor Navas, pero no la tendrá fácil

En el Real Madrid sueñan con uno de estos porteros, sin embargo, tendrán que pagar estas astronómicas cifras.

El Real Madrid intentó fichar a De Gea tres veces. Fuente : Esiguay

Keylor Navas se ha ganado la titularidad desde que llegó al Real Madrid ganándole siempre a su competencia, como Iker Casillas o Kiko Casilla. Sin embargo, en tienda madridista siguen empeñados en contratar otro arquero de cara a la próxima temporada.

El primero que está en la lista es David De Gea, quien estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid hace unas temporadas y ahora vuelve a estar en la mira.

Por otro lado, el brasileño Alisson también entró en el radar. Sin embargo, el AS Roma no piensa dejar ir a su meta titular si el club postor no deja una suma importante: más de 60 millones de euros. Florentino Pérez ve con buenos ojos su fichaje antes del Mundial, ya que después del certamen su precio podría superar los 100 millones de euros.

Y por último pero no menos importante, está Thibaut Courtois, el belga siempre fue del interés de la Casa Blanca, aunque su alto precio siempre fue el principal problema.