Barcelona vs. AS Roma: Gabriel Batistuta y sus emotivas palabras tras clasificación romana

El ex futbolista argentino, Gabriel Omar Batistuta, expresó su alegría tras la épica remontada del AS Roma sobre el FC Barcelona por Champions League vía ‘Twitter’ oficial.

No cabe duda que la hazaña lograda por el AS Roma ante el FC Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2017-18 se hablará y será recordada por mucho tiempo.

El cuadro de la capital italiana demostró que no hay imposibles y que en el fútbol, una vez más, no existe la lógica. La AS Roma llegaba a este trascendental choque con una desventaja de 4-1 que le propinó el FC Barcelona en el duelo de ida; todo parecía indicar que los ‘culés’ cumplirían con el trámite y que pasarían a las semifinales sin complicaciones, pero la historia fue otra.

Con buen fútbol y una ambición incesante desde el primer minuto, AS Roma revirtió el mal resultado que obtuvo en la ida y logró pasar a la siguiente etapa de la UEFA Champions League ganando 3-0.

A esta épica victoria y gran logro del club italiano, un ex futbolista del club aprovechó sus redes sociales para felicitar a ‘la loba’. Se trata de Gabriel Omar Batistuta, quien vía ‘Twitter’ oficial dedicó emotivas palabras al equipo romano. “Creo en los milagros #ForzaRoma”, señala el tuit del popular ‘batigol’.

EL DATO:

Gabriel Batistuta jugó 87 partidos con la AS Roma, convirtiendo 33 goles.