Bayern Múnich vs. Real Madrid: Heynckes asegura que blancos deben preocuparse por Robert Lewandowski

Jupp Heynckes advirtió a los 'merengues' que al igual que el Bayern de Cristiano, Real Madrid debe preocuparse por cómo frenar en el campo a Robert Lewandowski.

Fuente : difusión

Una polémica se desató previo al electrizante duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid por la ida de la semifinal de la Champions League. En la habitual conferencia de prensa el técnico 'bávaro' Jupp Heynckes tuvo una épica respuesta cuando se le preguntó cómo se debe frenar a Cristiano Ronaldo.

Para el estratega alemán Cristiano es un jugador determinante y aseguró que le guarda respeto pero que la 'Casa blanca' también debe preocuparse por el goleador de la Bundesliga Robert Lewandowski.

"Respeto a cada equipo y cada jugador y por lo tanto a Cristiano también pero la Champions la gana el equipo que juega un fútbol óptimo. Y no debemos olvidar que nosotros tenemos a un jugador como Lewandowski que esta temporada ha marcado 39 goles. Yo también podría preguntar quién frenaría a 'Lewa'", señaló Heynckes.

Como se sabe el goleador polaco irá hoy desde el pitazo inicial en el Alianz Arena ante el club con el cual ha sido vinculado en las últimos días, por lo que todos los flashes además de en el duelo estarán apuntando hacia él.