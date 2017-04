Melgar vs. River Plate: jugador 'millonario' desconoció al subcampeón peruano [VIDEO]

Melgar es líder del grupo junto al elenco de Marcelo Gallardo.

La falta de roce internacional de los equipos peruanos les sigue pasando factura. Ahora fue el turno de Melgar, quien fue 'desconocido' por uno de los jugadores de River Plate, rival del 'Dominó' este jueves en Buenos Aires por la Conmebol Libertadores. En conferencia de prensa, Rodrigo Mora admitió no conocer al elenco de Juan Reynoso.

"Sí, sin duda. Nosotros no lo conocemos (a Melgar). Sabemos que sacaron un partido importante en el partido anterior de Copa (ante Emelec). Pero nosotros tenemos que hacernos fuertes y hacer lo que demostramos en Colombia", fue la respuesta del delantero uruguayo cuando fue consultado por la complejidad que implicaba jugar ante un elenco del que se sabe poco.

Es más, cuando se le preguntó si conocía a su compatriota Jean Pierre Barrientos, elemento de FBC Melgar, Mora no cambió su respuesta. "No, la verdad que no (risas). (...) Hemos jugado el domingo y hay jugadores que aún están recuperándose todavía. Recién el día jueves empezaremos a ver videos y a meternos de lleno en cada jugador que tiene Melgar", puntualizó.

Los rojinegros viajaron esta mañana a Argentina, donde el jueves chocarán ante el 'Millonario' por la fecha 2 del grupo 3.

River ganó en su primer partido de la Copa. Fue 3-1 al DIM en Colombia.