Flamengo: Paolo Guerrero hace confesión luego de golazo en Copa Libertadores

Paolo Guerrero puso el primero en la victoria del 'Fla' sobre Paranaense y trajo a su memoria un grato recuerdo.

Fuente : Difusión

Luego de la victoria del Flamengo sobre Atlético Paranaese (2-1) por la Copa Libertadores, el delantero nacional Paolo Guerrero, autor del primer tanto, hizo una confesión tras el encuentro. El 'Depredador' tuvo una genial noche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Con gol de Guerrero y asistencia de Trauco, Flamengo venció 2-1 al Atlético Paranaense por la Copa Libertadores

Tanto la 'torcida' del 'Fla' como sus compañeros le recordaron el gol que marcó al Chelsea en la final del Mundial de Clubes del 2012 con camiseta del Corinthians. El tanto de anoche fue similar, pelea con los defensores y un frentazo que infló las redes.

"Algunos compañeros me dijeron eso. De hecho, en el momento no lo vi. Pero, con la repetición, creo que es así", señaló Guerrero, quien además alabó la labor de Miguel Trauco, quien le puso un magistral pase gol. "Le pega bien a la pelota. La envió donde yo me muevo, justo a espalda de los defensores", finalizó el '9' peruano.

NO TE LO PIERDAS: Flamengo vs. Atlético Paranaense: Paulo Autori habló de Paolo Guerrero de una peculiar forma

Cabe destacar que Flamengo es el líder del grupo 4 de la Copa Libertadores con 6 puntos, en donde tiene como rivales a Universidad Católica, Atlético Paranaense y San Lorenzo. La dupla peruana viene realizando hasta el momento una excelente campaña.