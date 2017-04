Claudio Pizarro aseguró que aún se siente convocable para la selección peruana

Claudio Pizarro también se refirió al cambio generacional que tuvo la selección peruana en las Eliminatorias y habló del buen momento de Christian Cueva y Miguel Trauco.

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro dio una amplia entrevista a RPP donde habló de la selección peruana y su momento en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El atacante de 38 años aseguró que se siente convocable.

Ante la pregunta si aún puede ser llamado al equipo de Ricardo Gareca, Claudio Pizarro fue tajante. “Me siento convocable. Siento que puedo aportar. Él que este en las mejores condiciones está para jugar. Al final es una decisión del técnico (Ricardo Gareca)", dijo el 'Bombarero' ante un posible llamado.

Respecto al momento de la selección peruana en las Eliminatorias, Claudio Pizarro dijo. “Las cosas están saliendo bien. Se ha mejorado y se puede ver en la tabla de posiciones. Estamos aún con vida para clasificar al Mundial. Tenemos partidos muy complicados y van a decidir nuestra clasificación. El equipo ha mostrado identificación. Se viene jugando buenos partidos. La actitud es buena, es destable de Gareca. Se ha mejorado en algunos cosas. Una de las claves que dio Gareca es darle mucha confianza al jugador y la dinámica en sus líneas. Somos un equipo ofensivo”, agregó.

Sobre el buen momento de Christian Cueva y Miguel Trauco, el delantero del Werder Bremen dijo. "Lo de Cueva lo viví, yo estuve con él en esa transición. Por los problemas que pasó. Cambió en su físico y al final comprendio las cosas que quiere. En producto del trabajo que viene haciendo", dijo refiriéndose a Trauco luego. "ha desarrollado en los últimos tiempos. Adquirió confianza y aprovechó esas situaciones. Ha mantenido el nivel y cada vez ha ido para arriba. No es de los que se cae", expresó.

Pizarro también opinó sobre los jugadores como Jefferson Farfán y Carlos Zambrano que por ahora no forman parte de la selección peruana. "son decisiones del técnico y el decide. Por temas que ha visto. Las cosas están saliendo bien hasta ahora. En algún momento se va necesitar de ellos. Vamos a ver si llegamos al mundial", explicó.

Con respecto a la renovación de Ricardo Gareca en la selección, Pizarro dio su apoyo. "es una decisión que la toma la federación. En esta situaciones se necesita procesos largos para amalgamar equipos. Así los jugadores se desempeñan mejor en el campo. Yo creo sí, desde hace mucho tiempo se debió hacer (renovar técnicos). Es muy importante tener un proceso largo. Sería bueno", dijo.

El atacante del Werder Bremen, también dijo que Paolo Guerrero le gustaría regresar a Europa. "el sabe y le gustaría regresar a Europa pero es una decisión que el tomó y creo que fue buena porque le fueron las cosas muy bien. Él esta muy bien en el Flamengo y en la selección está haciendo goles".

Claudio Pizarro se refirió al tema de su retiro. "Lo he dicho muchas veces. No les puedo decir nada de mi futuro. Yo juego al fútbol porque me genera diversión. En las ultimas semanas me he sentido con ganas de jugar. En tres semanas lo decidiré".

Finalmente, sobre su posible regreso a Alianza Lima, dijo. "analizaré, las puertas no la cierro a nadie. La prioridad la tiene Werder Bremen (termina su contrato en junio)".

Claudio Pizarro lleva 17 partidos en la temporada con el Werder Bremen. Tiene marcado un gol.