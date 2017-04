Real Madrid y Bayern Múnich en gran partido de la Champions League. Cristiano Ronaldo marcó el empate del partido con un buen tanto de cabeza.

Real Madrid vs. Bayern Múnich: Cristiano Ronaldo marcó el 1-1 con impresionante cabezazo [VIDEO] Fuente : EFE

Real Madrid estaba arrinconado durante los primeros minutos del partido, sin embargo, el equipo de Zidane encontró la oportunidad de anotar con un buen tanto de Cristiano Ronaldo, quien de cabeza llegó a su gol 101 en competencias europeas.

Tras varios minutos de mucha presión alta del Bayern Múnich, el elenco del Real Madrid tuvo la chance de ir al frente para marcar el empate, y después de tanto sufrimiento, el conjunto de casa marcó la paridad.

Cristiano Ronaldo fue, nuevamente, el verdugo del Bayern Múnich. Si en Allianz Arena había sido clave para la remontada, en el Bernabéu, el luso fue responsable de darle vida al elenco merengue.

Real Madrid, a pesar de la alegría del empate, no pudo mantener el resultado, ya que el capitán del equipo, Sergio Ramos, cometió un blooper para el gol que condenaba al partido al tiempo extra, por la igualdad en el marcador global.