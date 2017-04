Real Madrid vs. Bayern Múnich: Cristiano Ronaldo confesó su más íntimo secreto luego e llegar a los 100 goles en Champions League

Cristiano Ronaldo fue la figura del encuentro entre el Real Madrid y Bayern Múnich, luego de sus tres goles en el partido por Champions League. Por enésima vez, el club merengue está en semifinales.

Cristiano Ronaldo confesó su más íntimo secreto luego e llegar a los 100 goles en Champions League Fuente : Difusión

Tras dos partidos ante Bayern Múnich en los que marca la figura del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se confesó ante los medios una vez culminadas las acciones del partido en el Santiago Bernabéu. El luso pidió a la afición respeto a su trabajo.

Luego de finalizado el encuentro, CR7 fue buscado por los medios luego de su nuevo hat-trick y récord en Champions League: ser el primero en marcar 100 goles en el torneo de la ‘Orejona’.

Conocida es la fama de Ronaldo de ser una persona con mucha confianza en sí misma, pero en esta oportunidad mostró su lado más sincero, luego de ser el autor de los goles que encaminó una nueva clasificación a las semifinales por Champions League.

“Solo pido que no me silbe el Bernabéu. Cuando no hago goles, trato de trabajar para todo el equipo”, manifestó el jugador que consideró que sufrió mucho para llegar a una nueva etapa de Champions League.