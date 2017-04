Alianza Lima: Gustavo Zevallos habló sobre los refuerzos que llegaría al cuadro íntimo

El gerente deportivo de Alianza Lima también se refirió a la estrepitosa caída íntima ante Universitario y la posibilidad que el próximo clásico en Matute se juegue con ambas hinchadas.

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, conversó en conferencia de prensa sobre la situación de la plantilla íntima tras la goleada en el clásico ante Universitario.

"Es un resultado que ni ellos mismos lo tenían pensado, pero esto es fútbol, se dio a favor de ellos, vino un gol rápido, un golazo, parecía de otra liga. No tuvimos esa capacidad de reacción de otros momentos, pero tenemos en pensar en lo que se viene más adelante. o bueno del fútbol es que rápidamente tienes revancha", dijo el dirigente blanquiazul.

Sobre la posibilidad que el club 'grone' solicite que el próximo clásico en Matute se dispute con ambas hinchadas, Zevallos no la descartó.

"En los últimos partidos los barristas se están comportando como debe ser, no deben salir de lo que es aliento. Ojalá que se pueda dar que estén las dos hinchadas y sea una fiesta deportiva", declaró.

Con respecto a los refuerzos, Zevallos asegura que no tienen nombres en carpeta como asegura la prensa deportiva. La prioridad es consolidar el equipo y conseguir festejar el título a fin de año. No llega Mauro Guevgeozián.

"En ningún momento se habló de refuerzos. Quien decide quiénes llegan en su momento sera Pablo (Bengoechea). No me voy a referir a ningún nombre en particular, porque las informaciones no tienen asidero, porque la prioridad es que el plantel alcance un estado óptimo y lograr los resultados que nos ayuden a lograr el título a fin de año".

De otro lado, Zevallos se refirió a la política del traspaso de jugadores jóvenes a clubes del exterior.

"Si llegara alguna oferta por algún jugador será evaluada en el seno del club y veremos qué cosa es lo más adecuado para el club y también el jugador. El año pasado fuimos firme cuando llegaron propuestas por algunos jugados y consideramos que no estaban listos para salir", agregó.

Finalmente, el directivo sostiene que en Alianza Lima sí tienen como objetivo ganar el Torneo de Verano. "Ser campéon nos da el tercer cupo a la Libertadores y le estamos dando la importancia debida"



EL DATO

El juvenil Juan Pablo Carranza, categoría 2000, viajará a una pasantía a Europa donde visitará los entrenamientos de varios clubes poderosos del viejo continente.