Alexander Callens sobre la selección peruana: "La última vez que hablé con Gareca estaba en Numancia"

Alexander Callens sabe que su trabajo lo podría hacer regresar a la selección peruana, pero por el momento Gareca tiene sus jugadores y no le sorprende no ser llamado.

Alexander Callens viene cumpliendo una destacada actuación en la MLS con la camiseta del New York City. El zaguero contó detalles y la razón por la cual no llega a la selección peruana a pesar de tener continuidad.

El ex Sprt Boys contó además que disfruta jugar en una liga competitiva y de tener a compañeros de talla mundial como Andrea Pirlo y David Villa, a quienes considera grandes jugadores en todo aspecto.

"Me siento bien, contento, y disfrutando cada partido. El técnico me está dando la confianza y la gente me está apoyando. Es un sueño jugar con leyendas del fútbol mundial (Villa y Pirlo), quiero disfrutar cada momento con ellos", declaró el defensa peruano en Radio Ovación.

Asimismo soltó algunas detalles por las cuales no vuelve a la selección peruana. "No me sorprende que no me llamen a la selección. Está claro el estilo de juego que tiene Gareca. Yo cumplo mi trabajo, trato de ser regular en todo el año. La última vez que hablé con él (Gareca) fue cuando estaba en Numancia, luego no tuve con él para nada. La seguidilla de fútbol la tengo desde hace dos años".

Alexander Callens estuvo en la selección peruana con Pablo Bengoechea como entrenador.