LA FIRMEpor el pichanguero

ES HORA DE DISPARAR... ¡Qué tal causitas! A la firme, los hinchas de la crema están convencidos de que mi tío Rulo es más que Zizou y que el Negrito más que Messi, y que fácil la rompe hoy frente al Barza. El zambo está diablazo y jura que la garra no para hasta Tokio. ¿Quéeeeeeeeee? Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La hinchada no llenó el Monu, pero igual los Rulo Boys dejaron la piel en la cancha y no decepcionaron. Al final, Pocholo y el Capi, quienes en su mejor momento fueron malos, corrieron como locos para intercambiar micas con sus ex cumpas y un poco más bajan al camarín a celebrar la victoria. ¡Noooooooooo!

Al que encontramos todo grandazo en Mega Plaza de Lima Norte fue al Totó, el hermano de Cucurucho. El hombre estaba con la billetera que reventaba y antes de entrar al banco se puso a vacilar a una gentita. Mi brother se computa famoso, pero la chibolada creía que era un apretón de peso. ¡No seas malos!

Hay una movida brava en el rico Rímac porque Chamo no le gana a nadie y su chamba ya no convence. Los muchachos que entrenan 20 horas al día para que los ponga en cancha están asadazos porque el español solo juega con viejazos en vez de meterles un centro. La cosa está fea y la dupla Diamante-Maharajá ya empezó a rondar a pesar que están prohibidos de entrar al club. ¿Qué cosha?

Y la hinchada brava baja hoy en mancha al Pepe Díaz para el clasicazo entre grones y basureros. Si el Papá de los Pitufos le gana al Profe, que se aliste Panchi porque fácil lo llaman para evitar que el equipo pelee esta temporada el descenso. ¿Cóooooooooooomo?

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!