OFICIAL: Real Madrid ya conoce la sanción de Sergio Ramos tras ser expulsado ante Barcelona

La Competición de la Liga Santander decidió la suerte del central del Real Madrid, Sergio Ramos quien por una dura falta contra Lionel Messi, se fue a las duchas.

Fuente : EFE

Algunos pedían de dos a tres fechas para el zaguero del Real Madrid, Sergio Ramos por la tarjeta roja de recibió por una dura falta a Lionel Messi durante el clásico ante Barcelona en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en un comunicado, El Comité de Competición emitió un comunicado anunciado la sanción al experimentado defensor madridista.

Como se sabe, Real Madrid hizo saber su malestar sobre la expulsión de Sergio Ramos por parte del árbitro Hernández Hernández al ver que su jugador nunca llega a tocar a Lionel Messi.

Ante ello, el Comité de Competición decidió darle una fecha a Sergio Ramos y no podrá jugar ante Deportivo La Coruña este miércoles 26 de abril por la Liga Santander. “Don Sergio Ramos García termina derribando antirreglamentariamente al adversario. En este sentido, no cabe acoger las alegaciones de recurrente manifestando que no se produce derribo, ya que no solo se aprecia el contracto del brazo del jugador expulsado con la pierna del adversario, sino que, a efectos dialécticos, la violenta acción resulta en sí misma susceptible de provocar indirectamente el derribo del jugador contrario, al tratar de este último evitar con su forzado salto evasivo las consecuencias lesivas que podrían haberse derivado de la violenta acometida”, indica el comunicado.

Ante los aplausos de Sergio Ramos a la hora de salir del campos de Santiago Bernabéu, la Competición no abrió oficio al jugador ya que el referí no informó ninguna incidencia sobre el tema.

Sergio Ramos quedará habilitado para jugar ante Valencia el sábado 29 de abril por la Liga Santander en el estadio Santiago Bernabeú.

Real Madrid jugará el 2 de mayo ante Atlético Madrid por el partido de ida por la semifinal de la Champions League.