Selección Argentina: Prensa española asegura que Jorge Sampaoli será presentado este 22 de mayo

La presentación de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador de la selección argentina ya tendría fecha, según medios españoles.

Jorge Sampaoli será presentado como entrenador de la selección argentina este 22 de mayo. Creditos : EFE

La etapa de Edgardo Bauza al mando de la selección argentina fue fatal y hace algunas semanas fue despedido del cargo. Varios nombres se perfilaron sobre la mesa, pero el que cobró más fuerza fue el de Jorge Sampaoli. Según la prensa de España ya tendría un acuerdo e incluso hasta fecha de presentación.

Y es que el portal AS indicó que la 'Albiceleste' haría oficial la contratación del por ahora técnico del Sevilla el siguiente 22 de mayo. Asimismo, indicaron que el presidente del club ya habría sido informado y que dio el visto bueno. Su primer partido oficial del 'Hombrecito' sería contra la selección de Brasil.

Tal y como señala el diario europeo, Sampaoli siempre soñó con dirigir a Argentina; sobretodo con entrenador a Lionel Messi. Ante el mal desempeño de su país en las Eliminatorias a Rusia 2018, directivos de la AFA llamaron de inmediato al DT 'gaucho'.

Pepe Castro, mandamás del club sevillano, ya no oculta la marcha de Sampaoli y sólo espera que se termine la temporada para confirmarlo. “Si un jugador puede irse por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?”, dijo ayer en conferencia de prensa.

CUERPO TÉCNICO

AS también dio a conocer que el estratega nacido en la provincia de Santa Fe no llegaría sólo. Juanma Lillo ya no sería su mano derecha, pues desea tener al lado al exentrenador de Independiente, Gabriel Milito.

Matías Manna y Lionel Scaloni serán sus asistentes; Jorge Desio su preparador físico y Martín Tocalli el entrenador de arqueros. Pablo Aimar se sumaría al comando técnico dado su admiración por el crack del Barcelona. Juan Sebastián Verón será el nuevo Secretario de Selecciones Nacionales.

EL DATO

Jorge Sampaoli salió campeón de la Copa América 2015 con la selección chilena.