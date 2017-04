Bayern Múnich: Carlo Ancelotti se quedó sin Champions League, Copa Alemana y esta fue decisión de la dirigencia

Carlo Ancelotti seguirá al mando del equipo a pesar de los malos resultados, la idea de la dirigencia es potenciar el equipo.

El entrenador del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, no está amenazado, pese a la doble eliminación del club en Champions League y la Copa de Alemania, afirma el hombre fuerte del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, citado este viernes por el diario Bild.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid y Manchester United habría llegado a un acuerdo por James Rodríguez

"Carlo es un excelente entrenador, muy experimentado. La duración de su contrato es conocida (hasta 2019) y no vamos a discutir sobre eso", respondió a Bild, tras una pregunta sobre el futuro del técnico italiano, cuya temporada se ha visto ensombrecida, pese a que ya tiene casi ganada la Bundesliga.

Asimismo el directivo explicó que existieron cosas extras para no alcanzar esos títulos. "Han pasado cosas sobre las que no tenemos influencia: lesiones, decisiones arbitrales y a veces también la falta de suerte necesaria", añadió Rummenigge, que no quiere ceder al pánico tras cinco partidos consecutivos sin victoria.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona vs. Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO DIRECTV: duelo en TV Liga Santander [Hora y canal]

La prensa alemana especula sobre la compra de uno o varios grandes nombres del fútbol para reforzar el equipo la próxima temporada, pero Rummenigge prefiere ir con moderación: "Haremos lo que sea necesario, pero no nos vamos a lanzar a locuras, no vamos a dejarnos empujar por la opinión pública".

EL DATO

A cuatro jornadas del final del campeonato, el Bayern tiene ocho puntos de ventaja sobre Leipzig.