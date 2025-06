César Inga confesó si dejará Universitario para ir a Olimpia: "La verdad que..."

Universitario de Deportes logró una importante victoria de 5-0 sobre ADT y se pone en lo más alto del Torneo Apertura 2025. Uno de los autores de este abultado marcador fue César Inga, quien recientemente ha sido vinculado a Olimpia de Paraguay. Ante ello, el lateral crema no calló ante la prensa y confesó su verdad en una breve entrevista.

Si bien reveló que su anotación se dio de manera inesperada al querer buscar un centro, no fue ajeno ante las informaciones que lo ponen lejos de Ate a mediados del 2025. El jugador ha sido clave desde la llegada de Jorge Fossati, por lo que ha despertado el interés de dicha institución del exterior.

En un diálogo con GOLPERÚ, César Inga dejó en claro que no puede comentar nada sobre el tema que lo vincula a Olimpia. Este asunto lo está viendo directamente su representante, por lo que podría haber novedades sobre su futuro en los próximos días.

"Donde me toque jugar, siempre voy a dar lo mejor de mí. La verdad que no sé, ese tema lo ve mi representante. No puedo hablar", manifestó firmemente César Inga ante la pregunta de GOLPERÚ.

(VIDEO: GOLPERÚ)

¿César Inga se va a Olimpia?

Según una información reciente del periodista Gustavo Peralta de L1 MAX, desde Universitario sienten que el destino a Olimpia no es a la que apuntan para el futuro de César Inga. Ante ello, se aguarda qué pueda ocurrir en los próximos días con el lateral crema.

"Exactamente el club es Olimpia. Sin embargo, desde el club crema señalan de manera precisa que dicha propuesta no es la que apuntan con el jugador y el proyecto", informó en redes sociales.