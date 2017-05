Barcelona: Inter de Milán buscará arrebatarle a uno de sus 'cracks' en el próximo mercado de pases

La falta de minutos sería el gran detonante para que esta estrella del Barcelona aterrice en el Calcio.

Fuente : Arda Turan dejaría el Barcelona para irse al Inter de Milán

La liga y Copa del Rey son los únicos trofeos que podrían salvar la nefasta campaña del Barcelona tras caer eliminados en la Champions League. Es por ello que el cuadro catalán apunta a revolucionar el próximo mercado de pases, así tenga que prescindir de algunos jugadores de talla mundial. Uno llegó con el cartel de héroe pero no fue así.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Monarcas y Veracruz: esto tiene que pasar para que Raúl Ruidíaz y Pedro Gallese se salven del descenso

Se trata de Arda Turan, quien nunca encontró su lugar en el Barcelona. El ex jugador del Atlético Madrid no está entre los planes del conjunto azulgrana para la próxima temporada. Sin embargo, no se quedaría sin soga ni cabra, pues CNN Turquía reveló que Turan está en la órbita del Inter de Milán de la Serie A.

Si bien hace unos días el Arsenal presentó una oferta formal por el volante turco, Arda Turan llegaría a Inter de Milán a pedido de Stefano Pioli. El estratega italiano quiere hacer una dupla letal en el mediocampo junto a Éver Banega, con la consigna de alimentar en el ataque a Mauro Icardi. El cuadro "neroazzurro" quiere volver a la cúspide mundial.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: Neymar es la obsesión de Manchester United que pagaría 200 millones de euros por su cláusula

Según CNN Turquía, el Inter de Milán desembolsará 50 millones de dólares por Arda Turan, quien tiene contrato hasta a mediados de 2020 con el Barcelona. No obstante, la falta de minutos sería el gran detonante para que alce vuelo. El cuadro italiano está dispuesto a 'romper' el chanchito para hacerse con sus servicios.

EL DATO:

El Inter de Milán marcha en el séptimo lugar del Calcio.