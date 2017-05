Edinson Cavani reveló en que equipo piensa jugar cuando deje PSG

Edinson Cavani llegó al PSG el 2013 y acaba de renovar hasta el 2020. Uruguayo espera volver al Napoles de Italia cuando deje Paris.

Italia es un país que marcó mucho en la carrera del uruguayo Edinson Cavani quien mostró su interés de regresar al Napoles, club que le valió para emigrar al PSG de Francia con quien tiene contrato hasta el 2020.

Edinson Cavani quien lleva jugados 195 encuentros con el PSG y anotado 128 goles, dijo. "Después del PSG no sé qué pasará, pero si decido cambiar de club podría elegir volver al Nápoles y después regresar a mi país", reveló el delantero de 30 años a Sky Sport Italia.

Luego, Cavani agregó, "Si un día vuelvo al Nápoles, me gustaría regresar en buena forma. Por eso digo que veremos al final de mi actual contrato que termina en el 2020", agregó.

El actual delantero del PSG sostuvo que "No quisiera volver a mi país cuando sea demasiado mayor, quisiera terminar (mi carrera) en un fútbol de alto nivel, eso espero. Quisiera retirarme cuando lo decida yo y no que fuera el fútbol el que me deje", expresó.

Edinson Cavani de 30 años emigró del Danubio el 2007 al Palemo. En la temporada 2010/11 pasó al Napoli.