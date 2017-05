Cristiano Ronaldo reveló al defensa más difícil que enfrentó y casi nunca nunca lo pasó

Cristiano Ronaldo reconoció que Ashley Cole fue uno de los jugadores más complicado que enfrentó cuando jugaba en el Manchester United.

Cristiano Ronaldo para muchos jugadores debe ser el futbolista más complicado de enfrentar, pero el delantero también tiene un jugador en especial que siempre era un reto pasarlo e incluso muchas veces salió perdiendo.

El también delantero del Real Madrid es un jugador muy difícil de parar. Sin embargo, en su momento, hubo uno que le puso las cosas muy difíciles. El crack confesó que su rival más complicado fue Ashley Cole.

"Durante varios años tuve grandes batallas con Ashley Cole. No me daba ningún segundo para respirar. Es un futbolista muy tenaz, veloz y duro en la marca. Cuando estaba en su mejor momento sabías que no sería un partido sencillo".

CR7 tuvo que enfrentarse en varias ocasiones en Premier League, cuando él militaba en el Manchester United y Cole en el Arsenal y más tarde en el Chelsea.

EL DATO

El lateral inglés milita ahora, a sus 35 años, en Los Ángeles Galaxy.