Perú vs. Polonia EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 19 2025: hora y canal de transmisión

Continúan las emociones del Mundial de Vóley Sub 19 2025 con el esperado partido entre Perú vs. Polonia, que se verán las caras este domingo 6 de julio desde el Gradski vrt Hall–Small Court de Osijek a partir de las 8:15 horas en territorio peruano, con transmisión EN VIVO vía Latina y América TV. Entérate de todos los detalles de este cotejo por la fecha 4 del grupo C del torneo.

La selección peruana no la pasa nada bien en la competición pues, aunque da su mejor esfuerzo, los resultados no han acompañado hasta ahora y han perdido todos sus partidos. En las primeras dos jornadas sucumbió por 3 sets a 0 contra Turquía y Estados Unidos.

El sexteto comandado por Martín Escudero logró ganar su primer parcial del torneo ante España, más precisamente el tercero por 25-19, pero eso no fue suficiente para caer derrotadas 3-1. La suerte parece estar echada para las 'Matadorcitas' ya que todo pinta para que jueguen para quedar entre los puestos 17 y 24, pero aún tiene opciones de clasificar a octavos de final y para ello deberá dar el batacazo y vencer a un combinado polaco que viene invicto y pinta como uno de los favoritos a ganar el título.

La selección peruana sub 19 buscará su primer triunfo en el Mundial de Vóley ante Polonia. Foto: FIVB

Polonia tiene todo servido para asegurar su pase a la siguiente instancia de la competición y seguir luchando por su sueño de conquistar el trofeo. Las 'Blanquirrojas' solo conocen de victorias contra Bulgaria, Turquía y Estados Unidos, pero llegarán más cansadas por disputar ante las norteamericanas cinco aguerridos sets. Pese a ello, intentarán mantener su invicto contra un Perú que en la previa es muy inferior en cuanto a nivel.

Polonia, rival de Perú, ha ganado todos sus partidos del Mundial de Vóley Sub 19 2025. Foto: FIVB

Perú vs Polonia vóley: hora del partido

El encuentro entre las 'Matadorcitas' y las 'Blanquirrojas' por la penúltima jornada del Campeonato Mundial de Vóley Sub 19 de la FIVB 2025 está pactado para iniciar a las 15:15 horas de Croacia y Polonia (08:15 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

México: 07:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 08:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 09:15 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington DC): 09:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10:15 horas

Inglaterra, Portugal: 14:15 horas

Alemania, Croacia, España, Polonia: 15:15 horas

Perú vs. Polonia vóley: canal y dónde ver transmisión EN VIVO

La contienda entre Perú vs. Polonia sub 19 por la edición 2025 de la Copa del Mundo de la categoría, así como toda la participación de la Bicolor en el certamen será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Latina y América Televisión en señal abierta y cable, pero además vía streaming por América TV Go.

Perú: partidos en el Mundial de Vóley Sub 19 2025

Perú 0-3 Turquía | 14-25, 18-25, 15-25

Perú 0-3 Estados Unidos | 19-25, 18-25, 18-25

Perú 1-3 España | 18-25, 17-25, 25-19, 9-25

Polonia: partidos en el Mundial de Vóley Sub 19 2025

Polonia 3-1 Bulgaria | 25-22, 25-18, 22-25, 25-20

Polonia 3-0 Turquía | 26-24, 25-18, 25-18

Polonia 3-2 Estados Unidos | 25-23, 23-25, 25-17, 25-27, 16-14

¿Dónde juega Perú vs. España por el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

Es escenario donde Perú se enfrentará a Polonia por la cuarta fecha del Mundial de Vóley Sub 19 de la FIVB 2025 será el Gradski vrt Hall–Small Court, recinto deportivo ubicado en la ciudad croata de Osijek y que cuenta con una capacidad para más de 3500 espectadores.