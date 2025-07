Perú vs Turquía EN VIVO GRATIS por Mundial de Vóley Femenino Sub 19: hora y dónde ver

Llegó el día más esperado para Perú, que debuta en el Mundial de Vóley Sub 19 contra la potencia y siempre favorita selección de Turquía. El partido que corresponde al grupo C está programado para disputarse este miércoles 2 de julio en el Dvorana Gradski de la ciudad de Osijek (Croacia), desde las 11:15 a.m. hora peruana y será transmitido por Latina (Canal 2 y 702 HD), América (Canal 4 y 704 HD). Además, puedes seguirlo por la aplicación oficial VBTV.

El último enfrentamiento entre selecciones menores de Perú y Turquía se produjo en el 2024 durante el Mundial Sub 17 que se desarrolló en nuestro país. Aquella vez, la blanquirroja sorprendió a todos al imponerse con actitud y corazón por 3-1 gracias a una gran actuación de la atacante Ariana Vásquez y una espectacular defensa de Liana Torres.

El sexteto nacional que es dirigido por Martín Escudero, quién está acompañado en su comando técnico por Ángel Ramirez (Estadístico) y Miguel Mosqueira (Fisioterapeuta), partieron hacia Europa para integrarse con el primer grupo mundialista. Viajaron con las maletas llenas de ilusión por hacer un gran torneo y dejar en alto el nombre del Perú.

Como parte de su preparación para el Mundial U19 de Vóley, Perú ha tenido una gira importante por Brasil en el cual ganó casi la totalidad de sus partidos. Antes de su debut, el técniCo Martín Escudero precisó: "El equipo está preparado, siempre lo he estado diciendo: va a poder lograr triunfos, y si perdemos, a esos equipos le va a costar mucho".

¿Qué equipos avanzan a octavos de final?

De acuerdo a las bases de la FIVB, solo las primeras cuatro selecciones avanzan para octavos de final del Mundial de Vóley U19. El quinto y sexto lugar disputarán por quedar entre los puestos 17 y 24.

Tabla de posiciones del grupo C del Mundial de Vóley Sub 19

EQUIPOS PJ PTS USA 0 0 TURQUÍA 0 0 BULGARIA 0 0 POLONIA 0 0 PERÚ 0 0 ESPAÑA 0 0

¿Cuándo juega Perú vs Turquía el Mundial de Vóley U19?

El miércoles 2 de julio debuta la selección peruana U19 en el Mundial de Vóley Femenino de la categoría frente a Turquía. Este torneo se desarrollará hasta el 11 del mismo mes en la ciudad de Osijek, Croacia.

¿Dónde ver Perú vs Turquía el Mundial de Vóley U19?

El debut de Perú en el Mundial de Vóley Sub 19 contra Turquía Sub 19 se podrá ver en la TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD) y América TV ( canal 4 y 704 HD). Vía streaming, será transmitido por VBTV y América TvGO.

¿A qué hora juega Perú vs Turquía el Mundial de Vóley U19?

Estos son los principales horarios en el mundo para que no te pierdes el debut de Perú según tu ubicación:

Costa Rica, México: 10:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 12:15 horas

Estados Unidos (Philadelphia, Washington DC): 12:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 13:15 horas

Lista de convocados Perú U19