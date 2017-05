Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Saúl marcó por descuido de Cristiano Ronaldo en Champions League [VIDEO]

Real Madrid y Atlético de Madrid juegan un partidazo en el Vicente Calderón. Antes de los diez minutos de juego el equipo de Simeone abrió el marcador con buen tanto de Saúl.

Real Madrid no se esperó un arranque tan sorprendente del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, debido a que presionó alto y no dejó que ni los laterales saliera de su zona de juego. Así, se forzó un tiro de esquina y Saúl fue el encargado de romper el hielo en el marcador.

Era el minuto 10 de juego y el Atlético ejecutó un tiro de esquina desde la derecha. La pelota cruzó gran parte del área defensiva del conjunto merengue, pero fue Saúl quien desvió la trayectoria del balón con un cabezazo que no lo pudo evitar Keylar Navas.

Un detalle que no escapa a la vista fue que la marca de Saúl no la tenía un defensa, sino Cristiano Ronaldo, quien se ubicó detrás del jugador y no pudo detener el salto del volante rojiblanco.