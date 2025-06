¿A qué hora juega Benfica vs. Bayern Múnich y dónde ver el Mundial de Clubes 2025?

La última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 nos trae un partido no apto para cardiacos entre Benfica vs. Bayern Múnich este martes 24 de junio desde el Bank of America Stadium de Charlotte. Revisa todos los horarios y los canales dónde ver este compromiso, donde está en juego un lugar en los octavos de final del torneo internacional.

¿A qué hora juega Benfica vs. Bayern Múnich?

En encuentro entre 'Gloriosos' y 'Bávaros' por el grupo C del Mundial de Clubes está pactado para dar inicio a las 15:00 horas de Estados Unidos (14:00 horas de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del esperado duelo en el resto de Latinoamérica y algunos países de Europa.

Costa Rica, México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Charlotte, Washington DC): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas

Inlgaterra, Portugal: 20:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 21:00 horas

¿Dónde ver Benfica vs. Bayern Múnich EN VIVO?

La contienda futbolística entre Benfica vs. Bayern Múnich, que acaparará las miradas de todos los hinchas del mundo, será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports, DGO y DAZN en toda Latinoamérica. Además, América Televisión pasará sus incidencias en territorio peruano. Revisa los canales en los que se podrá disfrutar del choque de dos gigantes europeos.

Argentina: DSports, DAZN

Bolivia: DAZN

Brasil: Prime Video, Globo TV, Disney Plus, SporTV

Chile: DSports, DAZN, Disney Plus, Chilevisión

Colombia: DSports, DAZN, Win Sports

Costa Rica: DAZN, TDMAX, Teletica

Ecuador: DSports, DAZN

Estados Unidos: DAZN, Unimax, TUDN

México: DAZN

Paraguay: DAZN, Tigo Sports +

Perú: DSports, DAZN, América Televisión

Uruguay: DSports, DAZN

Venezuela: DSports, DAZN, Televen

¿Cómo llega Benfica?

Benfica está muy cerca de lograr su objetivo de meterse entre los 16 mejores clubes del planeta y solo le queda un escollo para confirmarlo. Pese a que en su debut sufrió más de la cuenta para igualar 2-2 con Boca Juniors, 'O Glorioso' superó a Auckland City de forma contundente por 6-0 tras solo ir ganando por la mínima diferencia en el primer tiempo.

Solo debería pasar una catástrofe para que el conjunto comandado por Bruno Lage quede eliminado de la competición, pues solo le basta un empate. Incluso clasificaría hasta perdiendo, pero siempre y cuando los 'Xeneizes' no le ganen a los neozelandeses por una diferencia mayor a seis goles. Esa será la motivación para salir con lo mejor de su repertorio, liderados por los argentinos Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Benfica no debe perder con Bayern si quiere clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Foto: Benfica

¿Cómo llega Bayern Múnich?

Bayern Múnich es uno de los seis clasificados confirmados a los octavos de final del torneo que se desarrolla en suelo norteamericano. Los 'Bávaros' han afrontado todos sus encuentros con la mayor seriedad posible y así lo han demostrado con sus resultados, goleando sin piedad 10-0 a Auckland City de Nueva Zelanda y venciendo 2-1 a Boca Juniors en un partidazo.

Los dirigidos por Vincent Kompany solo tienen que jugar para asegurar el liderato del grupo C, por lo que solo necesita de un empate. Sin embargo, como todo equipo alemán, saldrá a la cancha con mentalidad ganadora y darle la estocada final para eliminar a los portugueses del certamen.

Bayern Múnich solo jugará para asegurar el liderato del grupo C del Mundial de Clubes 2025. Foto: AFP