Panamá vs. Jamaica EN VIVO por Copa Oro: cuándo juegan, hora y canal

Los selecciones Panamá vs. Jamaica juegan EN VIVO este martes un partido decisivo por la fecha 3 del grupo C de la Copa Oro de la Concacaf 2025 en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio centroamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Con prácticamente la clasificación ya asegurada, la selección de Panamá intentará confirmar eso ante su similar de Jamaica, que está segundo en el grupo A y necesita ganar para también llegar a los octavos de final de la Copa Oro, aunque tendrá que estar pendiente de lo que suceda en el Guatemala vs. Guadalupe.

A los panameños solo le basta un empate para estar entre los ocho mejores del certamen de Concacaf como el líder de su zona. Sin embargo, una derrota ante los 'Reggae Boyz' podría complicar las cosas si en el otro partido Guatemala le gana a Guadalupe. En ese caso, habría un triple empate con seis unidades que definiría a los clasificados por diferencia de gol.

Vale recordar que la última vez que las selecciones de Panamá y Jamaica se vieron las caras en la Copa Oro de la Concacaf fue en el 2019, por los cuartos de final. En ese partido, los jamaiquinos avanzar a la siguiente fase gracias al único gol de Darren Mattocks.

¿A qué hora juega Panamá vs. Jamaica?

México: 17:00 horas

Panamá y Jamaica: 18:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

España: 01:00 horas (del miércoles 25)

¿Dónde ver Panamá vs. Jamaica?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Panamá y Jamaica: ESPN y Disney Plus

Resto de Centroamérica: ESPN y Disney Plus

México: VIX

Estados Unidos: TUDN, Univisión, Tubi, FuboTV y Fox Sports

Panamá vs. Jamaica: alineaciones posibles

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Carlos Harvey, Aníbal Godoy; José Luis Rodríguez, Cristian Martínez; Ismael Díaz; Tomás Rodríguez.

Jamaica: Andre Blake; Dexter Lembikisa, Richard King, Ethan Pinnock, Amari’i Bell; Joel Latibeaudiere; Leon Bailey, Jon Russell, Dwayne Atkinson, Demarai Gray; Michail Antonio.