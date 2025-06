Pep Guardiola dio firme opinión al rendimiento de Boca Juniors con Luis Advíncula: "Es como..."

Boca Juniors, viene disputando el Mundial de Clubes, donde aún no han podido conseguir triunfos y están casi eliminados de los octavos de final. No obstante, los 'xeneixes' han dejado grandes partidos para los amantes del fútbol, jugando de igual a igual a rivales como Bayern Múnich y Benfica. Por ello, Pep Guardiola sorprendió al referirse al desempeño del elenco donde juega Luis Advíncula.

Pep Guardiola opinó sobre el rendimiento de Boca Juniors

Previo a la victoria del Manchester City ante el Al Ain, el histórico entrenador español compareció ante los medios en conferencia de prensa, donde sorprendió al opinar sobre el destacado nivel que vienen mostrando los equipos sudamericanos en el torneo de la FIFA.

Al respecto, el ex DT del Barcelona aseguró que admira como defienden los elencos de nuestro continente y se refirió en concreto al nivel de Boca Juniors, elogiando como como disputan cada balón como si fuese "el fin del mundo".

"Amo cuando en este torneo juegas contra equipos sudamericanos, cómo te desafían, cómo compiten. Admiro cómo defienden. Mira a Boca Juniors, cómo va a cada pelota. Es como 'wow' el fin del mundo. Son estilos diferentes, me gusta que cada partido es duro, salvo uno o dos, todos los partidos son parejos", expresó.

Video: ESPN

¿Qué resultados necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de final?

El elenco 'xeneize' se ubica en el tercer lugar del Grupo C con apenas un punto. No obstante, su próximo duelo es ante Auckland City, uno de los peores equipos de todo el torneo y que no ha podido marcar un gol. En este duelo, Boca Juniors debe ganar por la mayor diferencia posible.

No obstante, el equipo de Luis Advíncula no depende de si mismos, pues deberán esperar que el Bayern Munich golee al Benfica para poder tener chances de pasar de ronda.

En concreto, los 'bávaros' deberán vencer al cuadro portugués por un margen de por lo menos 3 goles, teniendo en cuenta una victoria de Boca por más de 5 goles ante el Auckland City.

Hora y día del partido del Boca Juniors vs Auckland City

El duelo entre Boca Juniors vs Auckland City por la última fecha del Grupo C está programado a disputarse este martes 24 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Geodis Park de Tennessee, Estados Unidos.