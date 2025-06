¿Advíncula? Jugador dejará Boca tras el Mundial de Clubes 2025, aseguró medio argentino

Boca Juniors no viene realizando una buena campaña en el Mundial de Clubes, estando al borde de la eliminación a una fecha de finalizar la fase de grupos. Sin embargo, esta no sería la única noticia negativa, ya que desde Argentina afirman que un jugador del plantel se marchará al concluir este torneo organizado por la FIFA. ¿Será Luis Advíncula el jugador que se irá de Boca?

Marcos Rojo dejará Boca Juniors

Según informó TyC Sports, Marcos Rojo dejará de ser jugador de Boca en los próximos días. El capitán y titular indiscutible ha decidido abandonar al equipo de sus amores, ya que no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y en las últimas horas ha surgido un nuevo cortocircuito que ha colmado la paciencia. Por lo tanto, la dirigencia buscará una salida ordenada para él después del Mundial de Clubes.

Desde el inicio del certamen en Estados Unidos, y con el técnico comenzando su tercer ciclo en el club, ya se intuía que el platense dejaría la institución. El entrenador esperó hasta último momento para contar con Ayrton Costa, priorizándolo por encima del exjugador de la Selección Argentina. Aunque muchos creían que cumpliría su contrato, vigente hasta fin de año, el panorama cambió. Ahora, su salida se concretaría una vez que la delegación regrese a Buenos Aires.

Marcos Rojo dejará Boca Juniors luego del Mundial de Clubes 2025.

El hecho clave que aceleró el proceso de salida de Marcos Rojo ocurrió este sábado, tras la derrota del viernes ante el Bayern Múnich. El defensor se presentó a la práctica, pero no se entrenó con el resto del plantel. ¿Qué pasó?

Rojo habló directamente con el técnico Miguel Ángel Russo y le comunicó que sentía una molestia muscular, motivo por el cual decidió irse directamente al gimnasio. Sin embargo, su actitud no cayó nada bien en el cuerpo técnico, que percibe un fuerte compromiso del grupo en general, incluso de jugadores lesionados como Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes sí han estado trabajando activamente con el equipo

¿Luis Advíncula se irá de Boca?

Por el momento, no se irá de Boca, ya que tiene contrato con el club hasta finales del 2026. No obstante, estuvo en la carpeta de Newell's antes del Mundial de Clubes para formar parte del equipo. Esto no llegó a mucho y el jugador continuó. A pesar del bajo rendimiento del peruano, Advíncula seguirá vistiendo de azul y dorado tras ser tomado en cuenta por el nuevo DT Miguel Ángel Russo.