Manchester United vs. Ajax: hora, día y canal de la final de Europa League

Manchester United y Ajax vencieron a sus rivales en semifinales y ahora se verán las caras en la gran final de Europa League. El campeón se gana un cupo directo a la fase de grupos de la Champions League.

Manchester United y Ajax de Holanda lograron superar a sus rivales en la etapa de las semifinales de la Europa League y se verán las caras este miércoles 24 de mayo en el Friends Arena de la ciudad sueca de Estocolmo. El campeón de la presente edición ganará, además del trofeo, un cupo a la fase de grupos de la Champions League 2017/2018.

Manchester United consiguió su pase a la final luego de haber derrotado al Celta de Vigo por un gol a cero tanto en la ida como en la vuelta. En Balaídos y Old Trafford no fue absoluto dominador, pero pegó en los momentos justos.

Por su parte, Ajax se impuso con autoridad al Lyon, que en teoría, era el favorito para pasar a la siguiente ronda. El equipo holandés no anduvo en rodeos y aseguró la llave en la ida al golear 4-1.

HORARIO

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua:12:45 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 1:45 pm

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 2:45 pm

Chile, Brasil, Argentina y Uruguay: 3:45 pm.

España, Francia, Italia, Alemania: 8:45 p. m.

CANALES

Perú y Latinoamérica: Líbero, Fox Sports, ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil

Francia: Bein Sports 2

Alemania: Sky Sports 1

Italia: Sky Calcio 1

España: Bein Sports

Cabe recordar que para el inicio de la Europa League, José Mourinho no consideraba importante la Europa League, pero al quedarse sin opciones para tentar un puesto de clasificación a la Champions League, desde la Premier, pues ‘The Special One’ cambió de discurso y hasta de alineación para lograr estar en el máximo torneo de clubes de Europa en la próxima temporada.