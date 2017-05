Martín Demichelis anunció entre lágrimas su retiro del fútbol a los 36 años [VIDEO]

El exjugador del Bayern Munich ofreció una conmovedora rueda de prensa y confirmó que colgará los botines a final de temporada.

Martín Demichelis anunció su retiro del fútbol. Creditos : Twitter

El fútbol europeo está llegando a su fin y varios clubes como el Feyenoord Rotterdam de Renato Tapia y el Benfica de André Carrillo se coronaron campeones en sus respectivas ligas. Otros legendarios futbolistas disputan sus últimos minutos, ya que al final de temporada le pondrán punto final a sus carreras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid: Periodista no soportó la despedida de James Rodríguez y se quebró en vivo [VIDEO]

Martín Demichelis se unió este lunes al selecto club de los jugadores que colgarán los chimpunes. Y es que el exdefensor del Manchester City tuvo una dolorosa conferencia de prensa donde confirmó su alejamiento de las canchas e incluso explotó en llanto.

El reconocido central argentino se retira del balompié a los 36 años tras una larga y aclamada trayectoria dentro del césped, donde jugó en y con los mejores del mundo. Philipp Lahm, Xabi Alonso y el mítico Francesco Totti también tienen los partidos contados.

NO TE LO PIERDAS: Juventus vs. Lazio EN VIVO ONLINE DIRECTV: hora, canal y alineaciones de final de Copa Italia [Hora y canal]

Demichelis ha defendido las camisetas más famosas del mundo y paseó su fútbol por Alemania, Inglaterra y España. Su último club fue Málaga donde volvió después de 3 años. Estuvo en el Bayern Munich desde 2003 hasta 2011 y conquistó 4 Bundesligas.

"Hago pública mi decisión en conferencia de prensa porque no uso redes sociales. Contarles a todos ustedes que llegó el día, que llegó el final. Quiero ser honesto conmigo mismo. Ley de vida. Perdí la fuerza en las piernas y perdí el poder de concentración. Me veo obligado a ser honesto y decir ¡Gracias! A partir de ahora seré un hincha más de esta institución que me dio mucho", sostuvo.

"Lamentablemente el día nos llega a todos. Lo he venido meditando. Siempre me preocupé mucho por lo que es la finalización de un futbolista profesional. Soy un agradecido a la profesión y a Málaga en particular. Me dieron en mi carrera esas ganas que un jugador necesita para tener el deseo de seguir siendo profesional, entrenar y competir", finalizó Demichelis.

CONFERENCIA COMPLETA

EL DATO

Martín Demichelis debutó en River Plate de Argentina en el 2001.