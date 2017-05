Pep Guardiola analizó lo que fue su primera temporada al mando del Manchester City. El conjunto celeste no ganó copa alguno y el DT se confesó ante los medios.

Manchester City: Pep Guardiola y su frase que repercute en Premier League: Me hubieran botado” Fuente : AP

Pep Guardiola no ganó ninguna copa esta temporada con el Manchester City. A diferencia del Barcelona y del Bayern Múnich -y la expectativa generada con los ‘citizens’-, el equipo del español quedó fuera de los puestos de vanguardia y tuvo una peculiar frase para describir la situación en la que está a una sola fecha de acabar la Premier League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester City vs. West Bromwich EN VIVO ONLINE ESPN, partido por la Premier League

A pesar de que Guardiola mencionó una frase sin ninguna mala intención, sí que fue polémica, debido a que suena como si no reconociera la categoría internacional que tiene el Manchester City.

“En un club grande, si no ganas cosas importantes en seis meses, te botan. En sitios como el Barcelona y en Bayern Múnich, tienes que ganar. No te dan segundas oportunidades. Acá me la han dado y la voy a aprovechar. En mi situación, (en) un gran equipo, me habrían despedido. Estoy seguro, intentaré hacerlo mejor el año que viene”, dijo Guardiola en conferencia de prensa.

NO TE LO PIERDAS: Pep Guardiola seduce a James Rodríguez para que sea nuevo jale celeste

Después de lo manifestado en conferencia de prensa, Pep Guardiola soltó una frase más: “Ya me imagino las portadas de los periódicos mañana (hoy)”.

Esta tarde, el equipo del ibérico se enfrentará al West Bromwich para asegurar un cupo a zona de clasificación de la Champions League de la próxima temporada.