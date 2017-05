Manchester City: Pep Guardiola desea como fichaje a Alexis Sánchez, pero venderá dos jugadores

Manchester City no desea repetir los errores de la temporada que aún no acaba y, por ende, venderá a sus jugadores a cambio de que lleguen los goles: Alexis Sánchez es el elegido.

A pesar de que en la temporada no pudo levantar ni una sola copa, la dirigencia del Manchester City seguirá confiando en el criterio de Pep Guardiola, por lo que irá con todo los millones que tiene para quedarse con los servicios del chileno Alexis Sánchez, quien no tiene su futuro asegurado con el Arsenal. Sin embargo, un detalle no menor es que el español deberá dejar libre (o vender) a dos jugadores cuyos nombres se han filtrado.

Según ‘Express’, Iheanacho y Nolito son los jugadores que están en la lista de salida de Guardiola para la próxima temporada. Ambos no cumplieron con las expectativas del técnico, por lo que el tiempo se les hace corto en el Etihad.

Se planea que Manchester City venda a los jugadores mencionados por un precio no mayor a los 30 millones de euros y así poder solventar un poco el precio para que Sánchez sea nuevo jugador ‘citizen’. El sudamericano valdría, aproximadamente, 50 millones.

El destino de Iheanacho está entre West Ham y Everton, mientras que Nolito, quien llegó al Manchester City procedente del Celta de Vigo pegaría la vuelta a la Liga Santander, pero al Real Betis y por 10 millones de euros.