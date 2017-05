Philipp Lahm y Xabi Alonso se despidieron entre lágrimas del Bayern Múnich [VIDEO]

Los hinchas del Bayern Múnich en el Allianz Arena ovacionar a Philipp Lahm y Xabi Alonso en el momento que abandonaron el campo. Mira el video.

El Bayern Múnich logró el pentacampeonato de la Bundesliga y lo celebró a lo grande en el Allianz Arena al golear 4-1 al Friburgo. No obstante, el momento especial que emocionó a todos -y también dejó triste a muchos- fue el adiós de Philipp Lahm, 33 años, y Xabi Alonso, 35. Ambos campeones del mundo con Alemania y España hicieron su retiro oficial del fútbol.

El homenaje se produjo en la previa del partido donde Philipp Lahm y Xabi Alonso recibieron ramos de flores de la directiva del Bayern Múnich, mientras el público del Allianz Arena los ovacionó sin cesar.

Ya en el partido, los aplausos continuaron a los 82' cuando el español se fue sustituido del campo para dar ingreso a Franck Ribéry. Siete minutos después, el capitán del Bayern Múnich procedió a hacer lo mismo siendo reemplazo por Rafinha. Los dos jugadores se encontraron e hicieron un emotivo abrazo entre lágrimas.

Philipp Lahm's career is officially over. Watch the Bayern Munich legend step off the field for the final time (🎥: @Foxsoccer ) pic.twitter.com/3Q0OXmgdGB

"His club. His city. His team. His fans."



Philipp Lahm and Xabi Alonso's pre-match send-off in full



Bayern know how to treat their legends pic.twitter.com/wmeKnzCN12