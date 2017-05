Bayern Múnich: Linkin Park celebró el título de los 'bávaros' [VIDEO]

La banda nu metal Linkin Park dedicó un video para felicitar al Bayern Múnich por el nuevo trofeo de la Bundesliga de Alemania.

El Bayern Múnich consiguió su título número 27 de la Bundesliga el pasado 29 de abril tras golear por 6-0 al Wolfsburgo. Pero, los pentacampeones de baviera recién levantará el trofeo germano este sábado 20 de mayo ante el Friburgo en el Allianz Arena teniendo como marco especial la despedida de Philipp Lahm y Xabi Alonso del fútbol internacional.

TAMBIÉN TE PUEDES INTERESAR: Instagram: Rosángela Espinoza posaba en bikini para sus fans cuando sucedió este descuido [FOTOS]

No hay duda que el Bayern Múnich es el mejor equipo de Alemania y, asimismo, tiene miles de seguidores en diferentes partes del mundo. Una muestra de esto ha sido el gesto de la banda nu metal Linkin Park que, al mando de Mike Shinoda, decidió realizar un video especial para saludar a los campeones de la Bundesliga.

Congratulations on your fifth consecutive championship win @FCBayern pic.twitter.com/a7J9TlbqQn