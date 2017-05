Juventus: Paulo Dybala sorprendió a todos con su fuerte crítica a los futbolistas actuales

El crack de la Juventus, Paulo Dybala, pidió que no lo comparen con Lionel Messi y mandó una tremenda indirecta a los jugadores modernos.

Paulo Dybala habló previo a la final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus. Creditos : EFE

Paulo Dybala puede hacer historia este 3 de junio al ganar el triplete con la camiseta de la Juventus. Sin embargo, previo al tan esperado choque final de la Champions League, conversó con El País y contó todo lo que hizo para llegar a este nivel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alessandro del Piero reveló oscuro secreto sobre Gianluigi Buffon previo a la final de Champions League

Muchos lo comparan con Lionel Messi e incluso ya lo perfilan como su sucesor. Sin embargo, el delantero 'Bianconero' exigió que lo reconozcan por su nombre. Del mismo modo, criticó a los futbolistas actuales por su forma de jugar en el campo, donde varios prefieren simular faltas en vez de disputar el balón.

"En el juego de las comparaciones, me comparan con Messi, pero yo no tengo que regatearlo. Él ya ha hecho; yo estoy haciendo. En la selección argentina quiero ganar con Messi, no en lugar de él. El juego es estar juntos, no perder nunca a nadie", sostuvo Dybala.

"La imagen es importante para mí. ¿Qué hay de malo en intentar ser decente? No me tiro en el área, no busco el penal. A mí me gustan los que tienen estilo, como Roger Federer y Usain Bolt; las personas que te conmueven", manifestó el crack argentino.



NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. Juventus: Gonzalo Higuaín calienta la final de la Champions League

ESFUERZO

"Soy zurdo. Hasta me lavo los dientes con la izquierda. Entonces cogía un bolígrafo e intentaba escribir, pero con el pie derecho. Me lo ponía entre el dedo gordo y el siguiente. Practicaba como un loco para tener más sensibilidad y capacidad", agregó Dybala.

"También empecé a ir mucho al gimnasio. En Italia aprendí a defender el balón. Para mí es importante. Si Cristiano Ronaldo ha superado los 360 goles es porque, siendo diestro, también golpea con fuerza con la izquierda. Solo con un pie soy más fácil de marcar. En Italia la defensa va en serio. Tienen una buena escuela", declaró.

EL DATO

Paulo Dybala no debutó en la primera división del fútbol argentino jugó la Primera B Nacional con Instituto de Córdoba.