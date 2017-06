FIFA: Cheick Tioté, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, falleció durante entrenamiento en China

El mundo del fútbol está golpeado luego de que se confirmar el deceso de un exmundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Los mensajes de sus compañeros y colegas muestran dolor profundo.

El fútbol mundial está de luto. Esta mañana se hizo pública la noticia de la muerte de un jugador de Costa de Marfil que estuvo en los Mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Cheick Tioté, de 30 años, quien militaba en China, perdió la vida de manera repentina, durante los entrenos con su equipo. La pérdida golpeó duro en muchos clubes y compañeros de selección.

El exjugador de 30 años militó en varios equipos de Europa como el Newcastle de la Premier League y el Twente de la Eredivisie. Fue recién en el 2017 que decidió fichar por el club Beijing Enterprises, que se encuentra en la Segunda División de la Liga China.

Muestras de dolor es lo que han dejado en redes sociales jugadores como Yaya Touré, Demba Ba y Jonás Gutiérrez. El ‘Galgo’ compartió camerinos con el exinternacional de Costa de Marfil en el año 2011.

I'm devastated and saddened by the death of my bro Cheick Tiote . May Allah grant you Jannah… https://t.co/RCrtvIgr4w

Clubes como el Manchester City y el Arsenal también publicaron mensajes de pesar por la pérdida del futbolista. El técnico de las ‘Urracas’, Rafa Benítez, también se pronunció sobre el fallecimiento de su exjugador: “En todo el tiempo que le conocí fue un gran profesional, pero mucho más aún una gran persona. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares en momentos tan amargos”.

The thoughts of everyone at Arsenal are with the loved ones of Cheick Tiote



May he rest in peace pic.twitter.com/zEo5FF5lcE