Arda Turan anunció que ya no seguirá jugando por la Selección de Turquía luego de que se filtrara a la prensa una pelea con un periodista en un viaje de avión. Además, se revelaron diferencias entre él, su seleccionador y el presidente de la Federación.

Barcelona: Arda Turan agrede a periodista en pleno vuelo, lo expulsan de su Selección y renuncia a Turquía Fuente : Difusión

Lo que mal empieza, mal acaba. Un viaje que debía ser tranquilo, al final, significó el termino de una era de un jugador en la Selección de Turquía. El todavía futbolista del Barcelona, Arda Turan, le dijo adiós a su equipo nacional luego de que se conociera que en pleno trayecto desde Macedonia hasta el país otomano, el volante tomó por el cuello a un periodista al que acusó de mentiroso y de querer manchar su nombre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Arda Turan entraría en la operación del Barcelona por Héctor Bellerín

La historia empieza una vez culminada la participación de Turquía en la Eurocopa de Francia 2016. En aquella ocasión, se dio a conocer que Arda Turan lideró una facción del equipo que reclamaba premios por haber participado en la cita continental. Ello fue ‘destapado’ por Bilal Mese, del medio ‘Milliyet’, y quien estaba en el avión de la Selección.

Turan, apenas vio al reportero, se le fue encima y, según testimonios que se han publicado en el diario ‘Hürriyet’, se habría producido contacto físico al punto que Arda tomó del cuello al hombre de prensa e increpando sobre lo publicado.

"Dime Bilal Mese, ¿estabas ahí? ¿Estabas con nosotros cuando escribiste sobre el asunto del dinero? ¿A quién le pedimos dinero? ¿Por qué no hablas ahora? Te pregunto, ¿quién te ordenó escribir esas cosas?”, dijo.

NO TE LO PIERDAS: Arda Turan en la lista de salida de Ernesto Valverde

Pero no todo queda ahí, ya que Arda Turan arremetió contra el presidente de la Federación Turca: “Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar que hablen del fútbol, pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, mi familia. Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión”.

Tras lo acontecido, ya en Turquía y en breves declaraciones a la prensa, Arda Turan confirmó que ya no será más internacional con su país y que no se arrepiente de los sucedido en el avión con el periodista.

“Dejo la selección, no jugaré más con Turquía”.

“Es triste, pero no me arrepiento (del altercado)”.

“He jugado en todas las categorías nacionales, amo mi país, mi bandera y mi selección”.

“He hecho muchos sacrificios , pero se acabó: me voy de la selección”.