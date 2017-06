Raúl Ruidíaz no se va del Monarcas Morelia: Entrenador y directiva del club confirmaron su continuidad 

Raúl Ruidíaz estuvo voceado en varios equipos top de la Liga MX, pero al parecer decidió quedarse en el Monarcas Morelia y así lo aseguró su director técnico.

Raúl Ruidíaz se queda en el Monarcas Morelia. Creditos : Agencias

El protagonismo que ha ganado Raúl Ruidíaz en el fútbol mexicano es inmenso y día a día salen a la luz nuevos equipos que sean contratarlo. Ante tanto rumor existente el entrenador del Monarcas Morelia salió a dar la cara por su delantero estrella y reafirmó que no se marchará a ningún lado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Ruidíaz pedido: Cruz Azul aparece como competencia del Pachuca para ficharlo

En un video compartido en Twitter le preguntaron a Roberto Hernández sobre el futuro del goleador de la selección peruana. El técnico mexicano aseguró de forma contundente la continuidad de la 'Pulga' en su salida del Draft de la Liga MX llevada a cabo en Cancún.

Roberto Hernández, entrenador de Morelia, asegura que Raúl Ruidiaz se queda en @FuerzaMonarca pic.twitter.com/5OlPX9JrEg — Renzo Medina (@Renzo__M) 7 de junio de 2017

No es el único pues el presidente de la 'Monarquía' también dio la misma respuesta. Raúl Ruidíaz se queda. Y es que en la lista de transferencias en el Draft no figura el nombre del ariete nacional, que estaba en la órbita del América, Cruz Azul y del Pachuca.

NO TE LO PIERDAS: Raúl Ruidíaz: Pachuca pagaría US$ 10 millones para fichar a la "Pulga"

Del mismo modo, el mandamás del equipo michoacano reveló que no han recibido ninguna oferta formal sobre Ruidíaz. "Ni de México, ni del extranjero, lo he venido diciendo hace tiempo pero parece que no. A ver si le preguntan a Pachuca o Cruz Azul para que ellos muestren si de veras hay interés o no", sostuvo Álvaro Dávila.

EL DATO

Raúl Ruidíaz quedó como goleador del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX con 9 tantos.

Hasta ahora las transferencias en el draft en Cancún pic.twitter.com/T7D4sAGw7b — Raymundo González (@rgtito) 7 de junio de 2017