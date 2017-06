Manchester United anunció como su nuevo jugador al sueco Víctor Lindelof

Víctor Lindelof, defensa sueco viene procedente del Benfica de Portugal y en los próximos días pasarás las pruebas médicas. Fue pedido por José Mourinho.

Y se comienzan armar. Manchester United suma un jugador a su nuevo plantilla que se alista para afrontar la Premier League y la Champions League 2017/18. Se trata del defensa Victor Lindelöf de 22 años.

Victor Lindelöf llega procedente del Benfica de Portugal y su costó por el pase fue por 35 millones de euros. Las redes oficiales del Manchester United comunicaron la llegada del joven jugador que tendrá que pasara exámenes médicos.

La página oficial de los 'Diablos Rojos' comunico que el fichaje del sueco está completamente cerrado y que solo quedar tramitar su permiso de trabajo y el salario con el club.

Victor Lindelöf ha defendido en 12 partidos a la selección Suecia. Llegó al Benfica el 2012 del equipo B y ahora jugará en el Manchester United tras aceptar la oferta de 35 millones de euros más 10 millones en variables con objetivos indicados.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU