Juan Román Riquelme: "No me interesa lo que diga Diego Maradona" [VIDEO]

Juan Román Riquelme no tuvo filtros al responder a Maradona por sus recientes declaraciones y con respecto a Carlos Tevez, dijo que le parece un "buen chico". El último '10' de Boca dejó las cosas claras.

Tras las polémicas declaraciones de Diego Maradona donde lo dejó malparado y elogió a Carlos Tevez, Juan Román Riquelme respondió de manera contundente al 'Pelusa'. Juan Román habló en una entrevista para Fox Sports donde señaló que no le interesa en absoluto lo que pueda decir el Diego y sobre el 'Apache' dijo que es un "buen chico".

Maradona señaló el día de ayer: "Carlitos (Tevez) es el jugador del pueblo, otros pechos fríos no" en referencia a Riquelme. Además, el propio Tevez también habló fuerte sobre 'Topo Gigio'. "Fue un ídolo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear", disparó el 'Apache' por lo que Juan Román respondió hoy dejando las cosas claras.

"Yo no veo nada, me contaron mis amigos lo que dijo Tevez. Lo único que puedo decir de Carlitos es que lo conozco de muy chiquito y es un buen chico", declaró el ex Boca Juniors, sin embargo, con respecto a Maradona no tuvo reparos en decir que no le interesa lo que opine sobre él.

"No me interesa lo que diga, y mis amigos saben que no me pueden contar nada de lo que diga porque no me interesa. No miro la TV, no sé lo que dijo y ni me interesa. Vivo de esa manera", respondió de manera contundente Riquelme. Por otro lado, el último '10' de Boca tuvo palabras de elogio para su excompañero y amigo Martín Palermo.

"Es el mejor 9 de los últimos 20 años, fuimos afortunados de tenerlo en Boca. Tiene parte de la culpa de que la gente me quiera tanto a mí", puntualizó.