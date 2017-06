Barcelona: Histórico jugador francés arremete contra Marco Verratti y asegura que no es un gran futbolista

Marco Verratti es pretendido por Barcelona, pero el PSG quiere retener a como de lugar. Un exseleccionado de Francia disparó no dudó en destruir al volante italiano.

La novela entre Marco Verratti y Barcelona tiene para rato pese a que muchos medios europeos indican que la negociación estaría en el tramo final. En Francia dudan de su continuidad en el PSG y muchos se están hartando de esta situación. Uno de ellos es Christophe Dugarry, quien arremetió contra el volante y le dijo de todo.

El retirado delantero manifestó que Verratti no es un gran jugador e incluso aseguró que le falta profesionalidad. Y es que el mediocampista de la selección italiana está a un paso de fichar por el club catalán por una cifra estratosférica. Sus comentarios han generado polémica en el Viejo Continente.

"Estoy sorprendido, porque Verratti lo es todo menos un gran jugador. Es un buen jugador, pero, ¿qué ha hecho Verratti? Cada seis meses aparece en los medios pidiendo un aumento de sueldo", declaró Dugarry

"A menudo está lesionado porque su forma de vida no es la más correcta. Dado el rendimiento que está ofreciendo, aún tendría que quedarse en el PSG antes de ir al Barça", agregó el excrack 'Galo'.

RESPUESTA DEL AGENTE

El representante de Verratti escuchó las palabras del francés y no dudó en contestarle a través de su Twitter. "Estimado Dugarry, recordado en Italia por los desfiles de moda y las fiestas a base de Pepsi y no por haber jugado a fútbol. Desde su púlpito", escribió.

