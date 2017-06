Marco Verratti estalla y desmiente haberle pedido al PSG armar un gran equipo para quedarse

El volante italiano quedó mortificado con unas supuestas declaraciones que le atribuyó 'La Gazzetta dello Sport' y lanzó un duro mensaje en las redes sociales.

Marco Verratti juega en el PSG desde 2012. Creditos : Internet

Marco Verratti está decidido a jugar en el Barcelona. El futbolista de 24 años le ha dejado en claro al PSG que su deseo es jugar en el club español y que no piensa dar marcha atrás en su pedido de que sea vendido al equipo de Lionel Messi y compañía.

No obstante, una nota de 'La Gazzetta dello Sport' causó mucho asombro en su país debido a que el medio italiano citaba unas supuestas declaraciones que Marco Verratti les lanzó a los directivos del PSG.

"No me tengo que ir a toda costa. Quiero ver si esta vez se van a fichar a campeones. En este caso, yo estaría feliz de quedarme. Cada año dicen que van a hacer un gran equipo, y vemos los resultados. Las promesas no son suficientes. Si Henrique cumple sus promesas, yo estaría feliz de quedarme. Nadie me obliga a salir", fueron las palabras publicadas por el diario 'tano'.

Al enterarse de esta publicación, Marco Verratti estalló y publicó en Instagram Stories una captura de pantalla del informe acompañado de varios emoticones con interrogantes y símbolos de 'SOS'.

Acto seguido, Marco Verratti lanzó un duro mensaje hacia 'La Gazzetta dello Sport'. "No he concedido ninguna entrevista a nadie y nunca he discutido con el PSG sobre lo que se explicaba en el artículo de esta mañana. Espero que dejéis de hablar de lo que no sabéis. Hay un límite para todos", sentenció.

EL DATO:

Marco Verratti tiene contrato con el Barcelona hasta 2021 y su salida no sería por menos de 100 millones de euros.