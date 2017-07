Juan Vargas contó la verdad de la posibilidad que tuvo en jugar por el Real Madrid

Juan Vargas tuvo en el 2011 la gran posibilidad de jugar en el Real Madrid, años después el 'loco' cuenta la historia de lo que realmente sucedió.

Juan Vargas en el 2011 fue uno de los futbolistas que existió en las órbitas de muchos equipos de primer nivel e incluso en Italia publicaron en algún momento que el poderoso Real Madrid lo quiso tener en sus filas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Vargas sobre la Selección Peruana: "Está abierta para todos y voy a dar lo mejor de mí"

Calciomercato.com. en el 2011 tenía un titular que fue portada de todos los diarios en el Perú. "Juan Manuel Vargas ha recibido en la última hora, a través de su agente, la petición del Real Madrid, dirigido por José Mourinho". En ese entonces se hablaba de un contrato de cinco temporadas por el que ganaría 3,5 millones de euros.

Juan Vargas en una entrevista para RPP recordó lo que sucedió en aquel momento. "Me han querido varios, pero no sé si era seguro o no. Yo creo que de un 100 por ciento, un 80 era verdad. Al final no se concretó, pero las cosas suceden por algo. Al final cada uno tiene lo que merece".

NO TE LO PIERDAS: Universitario: Jugador de San Martín hizo gatear a Juan Vargas en el Torneo Apertura 2017 [VIDEO]

Por último hizo un mea culpa por algunas situaciones que acompañaron su carrera. "A veces no fui un buen profesional cuando me inicie. Un tiempo exageré las cosas y eso al final te pasa factura. De esas cosas se aprende".

EL DATO

Juan Vargas desfiló su fútbol por Argentina, Italia y España.