Alianza Lima: Luis Aguiar explotó tras choque ante Municipal y arremetió contra la hinchada [VIDEO]

El volante de Alianza Lima, Luis Aguiar, explicó la razón por la que cedió el penal a Lionard Pajoy y estalló en rabia con sus opositores.

Alianza Lima dio paso gigantesco de cara al título del Torneo Apertura 2017 solo depende de sí mismo para proclamarse campeón. Sin embargo, en las redes sociales muchos detractores continúan burlándose del equipo 'Íntimo'. Luis Aguiar tuvo unos fuertes comentarios respecto al tema.

Y es que el volante uruguayo es el dueño de las pelotas paradas en el cuadro 'Blanquiazul'; sobre todo en los penales. Sin embargo, en esta ocasión ante Deportivo Municipal dio un paso al costado y le cedió el turno a Lionard Pajoy. El popular 'Canario' indicó que lo importante es haber ganado el encuentro y luego arremetió contra la hinchada.

Aguiar se mostró ofuscado por la fuertes críticas a su compañero y salió a dar la cara por él. En Twitter varios usuarios reprocharon a Pajoy por su falta de gol pese a que lleva 6 anotaciones con la camiseta aliancista. Asimismo, le hizo un "jalón de orejas" a los seguidores que no asisten de manera regular al Estadio Alejandro Villanueva.

"Me lo pidió y como a mí me importa, con el perdón de la palabra tres carajos quién hace los goles... acepté. Creo que ha corrido todos los partidos como un caballo, se le ha criticado y tenemos que darle confianza a nuestros jugadores y no a los que pueden venir o todas esas "pavadas" que se hablan cuando un equipo grande pelea el campeonato", sostuvo a Gol Perú.

Luis Aguiar es uno de los goleadores del Torneo Descentralizado 2017 con 12 goles.