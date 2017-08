Alianza Lima vs. San Martín: "Sabemos que vamos a tener un estadio lleno apoyándonos"

Alianza Lima recibe el sábado a San Martín y Pablo Bengoechea en conferencia de prensa desea que su equipo este al nivel de la ocasión.

Alianza Lima se juega grandes chances de ir cómodo a disputar la última fecha del Torneo Apertura si consigue los tres puntos ante San Martín en Matute. Pablo Bengoechea espera que su equipo este inspirado para alegría de los hinchas que llenarán su estadio.

El estratega uruguayo restó importancia de los elementos que no estarán en el encuentro ya que más se preocupa de quienes si estarán. "No creo que sentimos más presión, en ese sentido todo es igual que el 5 de enero. Nos estamos preparando para el partido contra San Martín, que será muy importante al igual que todos hasta ahora. Pensamos en llegar a un buen nivel, si bien hay algunos jugadores importantes ausentes no nos preocuparemos por los que no están, sino por los que están disponibles".

Asimismo consideró importante una victoria ya que solo les restará un paso para salir campeones del Torneo Apertura. "Soy de la idea que, si ganamos, damos un gran paso para la última fecha y esa va a ser nuestra mentalidad. Queremos jugar estos 90 minutos importantísimos muy concentrados, respetando mucho al rival".

Por último consideró a San Martín un rival complicado con jugadores que saben la idea de juego de su entrenador. "Ellos tienen futbolistas muy buenos y un buen potencial colectivo. Esperemos estar a la altura, sabemos de la fortalezas del rival y ojalá estemos inspirados. Sabemos que vamos a tener un estadio lleno apoyándonos".

EL DATO

Alianza Lima recibirá a San Martín el sábado a las 8:00 pm en Matute.