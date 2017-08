Melgar: Wilmer Aguirre dejó Arequipa y podría ser refuerzo de este equipo

Wilmer 'El Zorrito' Aguirre no es más jugador de Melgar y estaría cerca de fichar por Juan Aurich para el Torneo Clausura.

Wilmer 'El Zorrito' Aguirre no tuvo una buena temporada en Melgar, las rotaciones y lesiones no le hicieron repetir la buena campaña conseguida el año pasada en La Bocana por ello no seguirá en el cuadro arequipeño.

El ex Alianza Lima decidió rescindir su contrato para escuchar propuestas con un equipo en el cual puedan explotar sus cualidades. Esta semana llegará a Lima para reunirse con su representante y analizar las ofertas.

En el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP dejaron la posibilidad que su futuro estaría en el Juan Aurich de Chiclayo que necesita de manera urgente contar con jugadores de experiencia y salir de las últimas posiciones.

Wilmer Aguirre se unió a muchos jugadores que decidieron salir de Melgar, antes lo hizo José Carlos Fernández que se fue a Municipal, Edgard Villamarín (Alianza Atlético), Daniel Chávez (Universitario) y Emanuel Herrera (Lobos).

EL DATO

Wilmer Aguirre tiene 34 años y esta temporada jugó 17 encuentros.