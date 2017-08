Real Garcilaso: Juan Monroy sobre resta de puntos "Hubo irregularidades en la inscripción y se quitó puntos"

Real Garcilaso sufrió la resta de seis puntos y los beneficiados fueron Alianza Atlético y Juan Aurich quienes sumar esas unidades

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) rectificó el falló de sus pares de la CJ-ADFP y estableció la resta de 6 puntos del Real Garcilaso por el caso de mala alineación del jugador Carlos Neumann.

El presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, Juan Monroy confirmó las irregularidades que existió en su contrato y por ello le otorgó los puntos a los equipos que reclamaron como Juan Aurich y Alianza Atlético.

"Hemos decido ratificar el fallo en primera instancia, en donde se le quita seis puntos al club Real Garcilaso porque comprobamos que en efecto hubo irregularidades en la inscripción y de cómo se validó la participación del jugador Neumann en el campeonato. Su inscripción fue inválida, en consecuencia los puntos pasan a manos de los clubes Alianza Atlético y Juan Aurich", declaró en Radio Ovación.

Monroy también explicó la no participación de Real Garcilaso para explicar y defender su posición. "No lo tomo como una falta de respeto ya que es un derecho que tienen todos para describir los hechos. Si decidieron no participar, ahí ellos...".

EL DATO

Real Garcilaso se quedó con 23 puntos y quedó fuera de la pelea por el título.