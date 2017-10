Perú vs. Nueva Zelanda: Aldo Corzo confirmó cuales son sus objetivos en la selección y con la U [VIDEO]

Aldo Corzo vive la euforia por su primer gol con la “U”. El lateral se mentaliza en obtener el título y la clasificación al Mundial para cerrar un año perfecto.

Gustavo Peralta Coello

¿Notan la marca en su ceja derecha? Es una herida de guerra por lanzarse siempre de cabeza a marcar, por amor al Perú como tantas veces por la selección y, claro está, por Universitario. El “Mazo” estuvo a solas con LÍBERO tras anotar su primer gol con la crema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OJO! Averigua el puesto que ocupa Nueva Zelanda en el Ranking FIFA

“Han sido unas arduas semanas y ahora trato de descansar al máximo. Estoy muy contento por anotar, lo venía buscando desde hace tiempo. Le agradezco a Dios y a mi familia”, señaló el defensor.

¿A qué apunta Corzo y cuál es su máximo sueño? Esto respondió: “Es uno de los momentos más lindos de mi carrera. Yo me debo a la ‘U’ y también estoy feliz también por lo que me pasa en la selección. Mi mayor sueño es ir al Mundial y campeonar. Así sería el año perfecto, pero hay que ir con paciencia: el torneo está difícil y con Perú estos dos partidos que vienen son muy bravos”.

NO TE LO PIERDAS: Perú vs. Nueva Zelanda: 95% de limeños piden la renovación de Ricardo Gareca

El lateral desea llevar a sus padres al partido con Nueva Zelanda. “Yo quiero tenerlos cerca, estoy viendo eso, todavía no lo sé. Y no son cábala, ellos siempre me acompañan, me apoyan. Somos personas de mucha fe y digamos que las cábalas son de otro lado, no son de Dios”, contó la “Muela” que va por más.